В Литве подтверждено 60 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 34

Литва

За минувшие сутки в Литве были выявлены 60 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 32,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки не изменилась и составила 1,1%.

За минувшие сутки было сделано 2121 молекулярный тест (ПЦР) и 939 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 279 813 человек, за сутки до 871 выросло число все еще болеющих.

От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8985 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2084 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 34, то есть 1,6% от общего количества тестов.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 17 человек. Из них десять новых случаев приходятся на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 50,8 случаев на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,4.

За сутки в больнице была открыта одна история болезни с Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 18 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 60 лет, из них десять человек (55%) старше 60 лет.