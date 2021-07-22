В Швеции заключенные взяли охранников в заложники; в качестве выкупа они потребовали пиццы

Тюремные охранники "не были ранены и могли спокойно вернуться к своим семьям", - сказала пресс-секретарь тюрьма Стин Лилес.
Двое заключенных, отсиживающих срок за убийство в усиленно охраняемой тюрьме Хеллби, вломились в зону тюремных охранников и захватили там двух заложников.
"Мы быстро прислали переговорщика" и вызвали полицию, сказал представитель тюрьмы Торкел Омнел.
Галерея: Захват заложников в шведской тюрьме
Шведские СМИ сообщили, что взявшие заложников выдвинули два требования - вертолет для бегства и 20 пицц для остальных заключенных.
"Да, пиццы были доставлены", - сказала Лилес.
После этого захватчиков увезли в полицию, чтобы допросить их по поводу этого "похищения".