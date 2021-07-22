Чт, 22.07.2021
Меня устраивает, что все спокойно... Цивилизованная полиция, без какой-то вечной драмы. Хотя народ тоже пьет, но не так, как в России Евгений Чичваркин, российский бизнесмен и основатель "Евросети" о Латвии
Евгений Чичваркин, российский бизнесмен и основатель "Евросети" о Латвии
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В Швеции заключенные взяли охранников в заложники; в качестве выкупа они потребовали пиццы

Иллюстративное фото ФОТО: siamionau pavel/Shutterstock

В шведской тюрьме двое заключенных в среду девять часов держали в заложниках двух охранников, которых они освободили после того, как получили требуемый выкуп - пиццы, сообщает AFP.

Тюремные охранники "не были ранены и могли спокойно вернуться к своим семьям", - сказала пресс-секретарь тюрьма Стин Лилес.

Двое заключенных, отсиживающих срок за убийство в усиленно охраняемой тюрьме Хеллби, вломились в зону тюремных охранников и захватили там двух заложников.

"Мы быстро прислали переговорщика" и вызвали полицию, сказал представитель тюрьмы Торкел Омнел.

Галерея: Захват заложников в шведской тюрьме

Шведские СМИ сообщили, что взявшие заложников выдвинули два требования - вертолет для бегства и 20 пицц для остальных заключенных.

"Да, пиццы были доставлены", - сказала Лилес.

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После этого захватчиков увезли в полицию, чтобы допросить их по поводу этого "похищения".


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