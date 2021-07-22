В Эстонии вакцинированные от коронавируса могут получить привилегии уже в августе

Премьер-министр поблагодарила Эстонское общество семейных врачей, Союз молодых семейных врачей и Союз медсестер семейных врачей за сотрудничество и предложения по борьбе с коронавирусом.

"Это содержательные идеи, часть из них правительство уже взяло в работу, а некоторые обсуждаются. Возможности вакцинации должны быть удобными и доступными, а в некоторых видах деятельности, где необходимо защитить слабых, оправдано требование к сотрудникам сделать прививку", - сказала она.

Каллас подтвердила серьезность ситуации - дельта-штамм в Эстонии доминирующий, заражение им происходит в полтора раза быстрее, чем предыдущим штаммом, распространение происходит на открытом воздухе и заражается молодежь. При этом до госпитализации может и не доходить, но заразившиеся могут страдать от так называемого продолжительного Covid несколько месяцев.

"Поскольку каждый в Эстонии имеет возможность пройти вакцинацию, то до тех пор, пока новые штаммы отступают перед вакциной, мы не будем закрывать общество для всех. Вместо этого у вакцинированных будет больше возможностей и свобод.

Правительство сегодня обсуждает установления системы возможностей, в рамках которой, например, в доступности развлекательных мероприятиях, спортивных соревнованиях и прочего у вакцинированных будут привилегии",

- подтвердила Каллас.

По ее словам, переход будет постепенным, чтобы все смогли подготовиться и желающие смогли пройти вакцинацию, но изменение необходимо, чтобы сохранить общество максимально открытым, а экономику функционирующей, потому что вакцинированные люди обеспечивают открытость Эстонии.