Таллиннская скорая помощь уволила 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться

Об этом в интервью "Радио 4", вышедшем в эфир в четверг в рамках передачи "Подробности", рассказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

"Они получены документы об увольнении. Их трудовые договоры прекращены", - сказал Адлас.

Ранее стало известно, что не желающие вакцинироваться медицинские работники организовали собственный профсоюз и обратились к властям Таллинна с призывом уволить самого Рауля Адласа.