Чт, 22.07.2021
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Мартиньш Тронс, "Крестьянский сейм"

Таллиннская скорая помощь уволила 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться

Скорая помощь. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Таллиннская скорая помощь уволила 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR.

Об этом в интервью "Радио 4", вышедшем в эфир в четверг в рамках передачи "Подробности", рассказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

"Они получены документы об увольнении. Их трудовые договоры прекращены", - сказал Адлас.

Ранее стало известно, что не желающие вакцинироваться медицинские работники организовали собственный профсоюз и обратились к властям Таллинна с призывом уволить самого Рауля Адласа.

Всего в столичной скорой помощи работает около 500 человек.


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