Жертвы Covid-19: инфектолог рассказывает о ситуации в Латвии

Хотя сейчас ситуация "спокойная", врачи обеспокоены увеличением распространения болезни осенью - количество невакцинированных людей в обществе все еще велико, и именно эти люди с наибольшей вероятностью могут серьезно заболеть или умереть от Covid-19.

Главный врач отделения интенсивной терапии больницы им. Страдиня Мартиньш Пуренков, заявил:

"В настоящее время в больнице находятся только невакцинированные пациенты. Из них двое - в тяжелом состоянии, была пациентка, которая умерла на прошлой неделе. Всякие есть. Вдобавок у них возникают различные проблемы в больнице. Бывают обострения хронических заболеваний, и тогда болезнь протекает более тяжело".

Некоторые были госпитализированы после получения первой дозы вакцины, ведь иммунитет еще не усилился. Однако Пуренков не помнит полностью привитого человека на стационарном лечении.

Самому младшему из умерших в данной больнице было 26 лет. Похожая ситуация и в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) - там пациентов больше, и они все еще лечатся.

И врачи наблюдают тревожную тенденцию. Инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями Монта Маделане объяснила: "Когда к нам поступают пожилые пациенты, они чаще всего утверждают, что кто-то им сказал, что им не нужна вакцина. Может быть, им и хотелось, но им сказали, что раз они переболел - значит, у их много антител. И прививка от Covid-19 им явно не нужна, ведь со здоровьем может стать еще хуже. К большому сожалению, такая информация все больше исходит от медицинских работников".

Маделане сказала, что многие из этих людей вообще могли бы избежать серьезной болезни или инфекции. Между тем в этом году один полностью вакцинированный пациент лечился от Covid-19 в стационаре Восточной больницы. Хорошая новость заключается в том, что за последний месяц в больнице не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса.

Однако инфектолог признала, что расслабляться в данный момент нельзя - учитывая то, что происходит в других странах, через месяц ситуация может значительно ухудшиться, поэтому она надеется, что все больше и больше людей примут решение в пользу вакцинации.

Эффективность вакцины также демонстрируют данные, собранные Центром профилактики и контроля заболеваний - за последние шесть месяцев из 100 000 жителей инфицировались более чем 5300 невакцинированных людей и 56 полностью вакцинированных.

Таким образом, вакцинация снижает риск заражения в 93 раза. Кроме того, 97% госпитализированных и умерших не были вакцинированы, а почти 3% получили только одну дозу вакцины.