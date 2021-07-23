Видео ⟩ Рижская муниципальная полиция поймала человека, который воровал велосипеды

Подозрительный мужчина тащил велосипед. Когда он заметил патрули Рижской муниципальной полиции и Государственной полиции, он быстро изменил направление движения. Правоохранительные органы решили выяснить причины подозрительного поведения мужчины.

Через несколько минут с ним уже был начат разговор. Один из полицейских заметил, что у велосипеда разные колеса - одно из них намного больше, что не позволяет велосипеду ехать. На вопрос, откуда велосипед, мужчина объяснил, что купил его через портал ss.com за 250 евро, а зарегистрировать его в базе данных CSDD планирует чуть позже. Хотя этот человек смог очень убедительно ответить почти на все вопросы полиции, проверка его данных выявила несколько записей о преступлениях, связанных с наркотиками.

ФОТО: Госполиция

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на раме велосипеда регистрационный номер. К сожалению, проверка его по базе данных CSDD показала, что владелец не зарегистрировал свое транспортное средство. Следовательно, полиция не смогла на месте проверить правдивость рассказа вызвавшего подозрения мужчины.

Тем временем другой сотрудник полиции прошел во двор, из которого человек вышел. Там он нашел еще один велосипед, у которого не было колеса. Потерянное колесо было приделано к другому велосипеду.

ФОТО: Госполиция