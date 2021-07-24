В выходные от Covid-19 будут прививать на ярмарках, городских праздниках и мероприятиях

На этой неделе выездная вакцинация от Covid-19 пройдет в Гулбене, Валмиере, Скулте, Адажи, Цесвайне, Краславе, Смилтене, Смардской волости, Ауце и Берзгале. Прививки на выездной вакцинации будут делать без предварительной записи.

Сегодня выездная вакцинация пройдет на празднике города Гулбене в парке Гулбиши, празднике Валмиеры в Видземской высшей школе, на рынке Скулте, Адажском блошином рынке, ремесленно-крестьянском рынке в Цесвайне, во дворе Краславского замка, на мероприятии Stirnu buks в Смилтене, в комплексе отдыха Valgums на территории тропы для босоногих, на Ауцском летнем рынке, а завтра вакцинация будет проводиться на рынке в Берзгале.

На ярмарках и мероприятиях вакцинация проводится в основном вакциной Pfizer. Для вакцинации необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ и прививочный паспорт (если таковой есть). Подросткам 12-13 лет вакцинация проводится в присутствии матери или отца.