На следующих выходных в Риге пройдут бесплатные киносеансы под открытым небом

В пятницу, 30 июля, в 20.00 состоится киновечер для взрослых, а в субботу, 31 июля, в 10.00 начнется детское киноутро. Вход бесплатный, но необходимо заранее подать заявку на странице Rīga Plaza в Facebook и получить входные билеты в информационном центре.

"Сейчас появляется все больше развлекательных и культурных мероприятий, однако пока что они доступны не всем. В ожидании открытия кинотеатра Apollo Kino мы хотим побаловать своих посетителей и предложить равные возможности отдохнуть всем желающим, поэтому организуем киносеансы под открытым небом, во время которых фильмами можно насладиться безопасно, сидя в своей машине", – рассказывает руководитель центра моды и развлечений Rīga Plaza Ирина Торопова.

В пятницу вечером (30 июля в 20.00) на расположенной на крыше автостоянке Rīga Plaza будет показан фильм "Славные парни". Остросюжетная комедия с Расселом Кроу и Райаном Гослингом в главных ролях уже успела заслужить признание зрителей и киноэкспертов: фильм получил более 30 номинаций и 9 наград. Действие фильма разворачивается в семидесятые годы в Лос-Анджелее, где во время расследования самоубийства знаменитой порнозвезды приходится сотрудничать двум абсолютно несовместимым персонажам – "правильному" лицензированному частному детективу и наемному вышибале.

В субботу, 31 июля, в 10.00 стартует детское киноутро, во время которого можно будет увидеть анимационный фильм для всей семьи "Стань легендой! Бигфут младший". В нем мальчик отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и узнает, что на самом деле его отец – самый настоящий йети, скрывающийся в лесах, чтобы защитить себя и свою семью от научных экспериментов. Постепенно выясняется, что и мальчик обладает сверхспособностями. Этот анимационный фильм европейского производства подкупает душевностью и жизненной мудростью.

Кинопоказы будут бесплатными, однако из-за ограниченного количества мест необходимо заранее записаться и получить входной билет. Заявки начиная с 23 июля принимаются на странице Rīga Plaza в Facebook.