Теперь даже в IKEA! Собрали места, где можно привиться без записи

Пункт вакцинации от Covid-19 в магазине IKEA

С 26 июля пункт вакцинации от Covid-19 открыт и в магазине IKEA. Он расположен у входа в магазин и легко доступен для всех, кто хочет пройти вакцинацию. Время работы - с 10 до 20 часов.

Привиться от коронавируса можно и по записи, и без нее - в порядке живой очереди. Каждому желающему сделать прививку необходимо предъявить удостоверяющий личность документ - паспорт или ID-карту.

IKEA подчеркивает, что размещение пункта вакцинации не повлияет на работу магазина, и все услуги будут доступны в обычном режиме.

Планируется, что пункт вакцинации в IKEA будет работать до конца этого года.

Другие торговые центры

Продолжится вакцинация и в столичных торговых центрах Galleria Riga, Galerija Centrs, Domina, Akropole, Origo, Alfa, Rīga Plaza, Dole. В этих пунктах можно вакцинироваться и по записи на конкретное время на сайте manavakcina.lv или телефону 8989, и без предварительной записи.

С 10:00 до 11:00 на этих пунктах приоритетно прививают пожилых людей.

Без записи - возможности для пожилых людей

На этой неделе пожилые люди без предварительной записи и направления врача могут привиться от Covid-19 на четырех пунктах вакцинации в Риге.

Вакцинация пожилых людей без предварительной записи проводится с 9:00 до 10:00.

Пункт вакцинации в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка будет работать с 26 июля по 1 августа, вакцинация здесь будет проводиться вакциной Pfizer/Biontech .

будет работать с 26 июля по 1 августа, вакцинация здесь будет проводиться вакциной . В Доме конгрессов пункт вакцинации будет открыт 26-31 июля, здесь вакцинация также будет проводиться вакциной Pfizer/Biontech .

пункт вакцинации будет открыт 26-31 июля, здесь вакцинация также будет проводиться вакциной . В конференц-центре Atta вакцинация вакцинами Pfizer/Biontech и Moderna будет проводиться 26-30 июля.

вакцинация вакцинами и будет проводиться 26-30 июля. В пункте вакцинации, который находится в Рижском роддоме, пожилые люди без предварительной записи могут привиться вакциной Pfizer/Biontech по рабочим дням с 10:00 до 12:00.

С 13:00 до 17:30 в Доме конгрессов и гастрономическом павильоне Центрального рынка продолжается вакцинация всех желающих в порядке живой очереди.