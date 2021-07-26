Пн, 26.07.2021
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Сандис Риекстиньш, парламентский секретарь министерства

Поддержка санкций: четыре мировые компании отказались от сотрудничества с БелАЗом и БМЗ

Завод БелАЗ ФОТО: Reuters/ScanPix

Сразу четыре мировые компании отказались сотрудничать с крупнейшими белорусскими предприятиями - БелАЗом и БМЗ. Речь о Becker Group, Liebherr, Danfoss и Yokohama. Причиной тому стали введенные в отношении Беларуси санкции ЕС, пишет "Наша Нива".

Немецкая Becker Group, в частности, заявила, что "после введения санкций ЕС в отношении БелАЗ прекратила все операции с предприятием и любыми лицами, принадлежащими или контролируемыми БелАЗ, с 9 июля 2021 года".

Датская группа Danfoss пояснила, что "остановила бизнес, который не соответствует указанным правилам санкций".

Другая немецкая компания, Liebherr, также подтвердила, что ее "политика - в соблюдении применимых норм и правил". Ранее она поставляла станки и другое оборудование для БелАЗа. Д

анную политику поддержала и японская Yokohama. А это значит, что многолетние отношения с Белорусским металлургическим заводом в Жлобине, где компания закупала металлокорд, поставлены на паузу.


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