Поддержка санкций: четыре мировые компании отказались от сотрудничества с БелАЗом и БМЗ

Немецкая Becker Group, в частности, заявила, что "после введения санкций ЕС в отношении БелАЗ прекратила все операции с предприятием и любыми лицами, принадлежащими или контролируемыми БелАЗ, с 9 июля 2021 года".

Датская группа Danfoss пояснила, что "остановила бизнес, который не соответствует указанным правилам санкций".

Другая немецкая компания, Liebherr, также подтвердила, что ее "политика - в соблюдении применимых норм и правил". Ранее она поставляла станки и другое оборудование для БелАЗа. Д