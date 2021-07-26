Исследование: смешивание вакцин AstraZeneca и Pfizer увеличивает уровень антител

В исследовании приняли участие 499 медицинских работников, 100 из которых получили две разные дозы, 200 получили вакцины Pfizer, а остальные - AstraZeneca.
У всех участников исследования отмечалось наличие антител, дающих иммунитет к коронавирусу. Между тем у людей, которые получили две разные вакцины, обнаружили такое же количество антител, что и у получивших обе вакцины Pfizer.
Аналогичные результаты были получены в июньском исследовании в Великобритании: первая доза вакцины AstraZeneca, а затем вакцина Pfizer показали лучшие результаты, чем первая доза вакцины Pfizer, а затем вакцина AstraZeneca.
Данные исследования подтверждают решение нескольких стран предложить альтернативу AstraZeneca в качестве второй дозы вакцины. Ранее AstraZeneca связывали с редкими тромбами, образующимися после вакцинации.
В южнокорейском исследовании также проанализировали нейтрализующую активность в отношении основных штаммов, которые вызывают беспокойство, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Ни одна из групп не продемонстрировала пониженной нейтрализующей активности в отношении варианта альфа, впервые обнаруженного в Великобритании, но уровень нейтрализации понизился в 2,5-6 раз относительно вариантов бета, гамма и дельта, впервые обнаруженных в Южной Африке, Бразилии и Индии соответственно.