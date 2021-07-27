Вакцина от коронавируса в таблетках - возможно ли это?

Порошок выдерживает температуру до плюс 40 градусов Цельсия.

Это разительный контраст с нынешними жидкими вакцинами, одобренными ВОЗ, которые требуют особых условий хранения.

Pfizer, например, приходится держать в специальных сосудах при температуре -70°С, иначе вакцина утратит эффективность. Перемещение вакцины из одного рефрижератора в другой по пути от завода до потребителя называют "холодной цепочкой".

"Новый препарат меняет правила игры. Ему не нужна "холодная цепочка", его легко транспортировать и распределять, и его прием не требует помощи медиков", - говорит основатель ISR Ула Виндквист, профессор иммунологии шведского Каролингского института - того самого, который присуждает Нобелевские премии по медицине.

Сухая заморозка

ISR сейчас испытывает свою вакцину против штаммов "Бета" и "Альфа", впервые обнаруженных, соответственно, в ЮАР и Британии.

Исследователи рассчитывают, что их изобретение окажется особенно полезным в Африке, где вакцины не выпускают, а жаркий климат и перебои с электричеством делают проблематичными перевозку и хранение традиционных препаратов.

Предстоит еще поработать, чтобы доказать, что порошкообразная вакцина столь же эффективна, как жидкие.

Пока испытания проводились только на мышах, но ISR и Iconovo уже собрали достаточно средств для тестирования на людях. Планируется начать его примерно через два месяца.

Стефан Свартлинг Петерсон ФОТО: BBC

Во врачебном сообществе царит сдержанный оптимизм.

Медики говорят, что если испытания закончатся успешно, порошкообразные вакцины произведут революцию в борьбе не только с Covid-19, но и с другими болезнями, от которых необходимо прививаться.

"Это откроет новые возможности для удаленных регионов, и, возможно, наконец избавит людей возить мини-холодильники на своих велосипедах и верблюдах", - заметил Стефан Свартлинг Петерсен, также профессор Каролингского института, а в 2016-2020 годах руководитель медицинских программ Детского фонда ООН.

Он сравнивает происходящее с появлением пищевых продуктов сухой заморозки, которые можно использовать в разных отдаленных местах, где нет электричества.

Пока компании тестируют порошковую вакцину, Стефан Петерсен указал на другое перспективное начинание, претворяемое в жизнь в 10 минутах ходьбы от лаборатории Iconovo.

Компания Ziccum работает над технологией засушки жидких вакцин - как нынешних, так и тех что появятся в будущем, без ущерба для их эффективности.

Вакцины в виде сухого порошка можно будет легко доставлять в развивающиеся страны, и лишь перед самой прививкой разводить в дистиллированной воде.

Новая технология создает возможность применять вакцины самыми разными способами, от назальных спреев до таблеток, считает глава компании Ziccum Йоран Конрадсон.

"Впереди еще много работы. Но в принципе, это возможно", - говорит Конрадсон.

"Зеленая" альтернатива

Компания Janssen, создавшая однодозовую вакцину от Covid-19, в прошлом месяце одобренную к применению в Соединенном Королевстве, уже работает над пилотным проектом по изучению возможностей, которые открывает технология засушки от фирмы Ziccum.

Фармацевтический гигант не сообщает, идет ли речь о вакцинах от Covid-19 или каких-то иных болезней. Ее представитель по связям с общественностью сказал лишь, что речь идет о выявлении потенциала новейших технологий, облегчающих распределение и применение вакцин.

Порошковая технология поможет также тем, кто боится уколов, и послужит сохранению окружающей среды, уменьшив потребление электроэнергии холодильниками.

Йоран Конрадсон ФОТО: BBC

И само собой, она позволит охватить вакцинированием больше людей.

"Никто не в безопасности, пока все не в безопасности, - заметил Йоран Конрадсон. - Неизвестно, что может случиться, если коронавирус гуляет по свету, пускай и далеко от нас".

"Чтобы эффективно бороться с эпидемиями и пандемиями, нужно иметь возможность вакцинировать население во всех регионах мира", - соглашается Ингрид Команн из международной некоммерческой организации "Коалиция за эпидемиологическую готовность".

Она высказывается осторожно, напоминая, что порошковые вакцины пока в стадии разработки, и нужно еще многое сделать - в частности, наладить их массовое производство.