"Мы привержены защите наших союзников": Латвию посетил командующий 5-м корпусом Армии США

Участники встречи обсудили региональную безопасность, а также роль 5-го корпуса в укреплении союза двух стран и обеспечении общей приверженности демократическим ценностям и основным свободам человека.

Восстановленный 16 октября 2020 года 5-й корпус армии США (V Corps) обеспечивает ротационное присутствие американских военных на базе в Польше, цель корпуса – создание потенциала для формирования сил, сдерживания и борьбы в европейском регионе. Расположенный в Форт-Ноксе, штат Кентукки, с передовым командным пунктом в Познани, Польша, 5-й корпус работает над улучшением сотрудничества между вооруженными силами США и их союзниками, а также противодействием злонамеренному влиянию и сдерживанием агрессии.