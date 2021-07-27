Вт, 27.07.2021
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Янис, противник вакцинации
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"Мы привержены защите наших союзников": Латвию посетил командующий 5-м корпусом Армии США

ФОТО: Armīns Janiks, Aizsardzības ministrija

Генерал-лейтенант армии США Джон С. Колашески, командующий 5-м армейским корпусом, 27 июля посетил Латвию, чтобы встретиться с бригадным генералом Имантсом Зиединьшем и высшим руководством Национальных вооруженных сил Латвии, сообщили RUS TVNET в посольстве США в Риге.

Участники встречи обсудили региональную безопасность, а также роль 5-го корпуса в укреплении союза двух стран и обеспечении общей приверженности демократическим ценностям и основным свободам человека.

"Я хочу поблагодарить высшее руководство вооруженных сил Латвии за возможность обсудить будущее 5-го корпуса в Европе", - сказал генерал-лейтенант Колашески.

"Мы стремимся улучшить взаимодействие с нашими друзьями. Мы разделяем цель повысить безопасность Латвии и привержены защите наших союзников",

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- добавил он.

Галерея: Латвию посетил командующий 5-м корпусом Армии США

Восстановленный 16 октября 2020 года 5-й корпус армии США (V Corps) обеспечивает ротационное присутствие американских военных на базе в Польше, цель корпуса – создание потенциала для формирования сил, сдерживания и борьбы в европейском регионе. Расположенный в Форт-Ноксе, штат Кентукки, с передовым командным пунктом в Познани, Польша, 5-й корпус работает над улучшением сотрудничества между вооруженными силами США и их союзниками, а также противодействием злонамеренному влиянию и сдерживанием агрессии.


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