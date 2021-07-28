В США вакцинированным снова придется носить маски для лица

Требование к вакцинированным возобновить ношение масок свидетельствует о сложностях США остановить распространение дельта-штамма коронавируса.
Президент США Джой Байден сказал, что сообщение CDC свидетельствует о том, что США должны добиться лучших достижений в вакцинации от Covid-19. Он добавил, что сейчас рассматривает возможность установить вакцинацию обязательной для более чем двух миллионов работников федеральных учреждений.
Галерея: Жители США в масках
Директор CSD Рошель Валенска ссылается на новые данные, показывающие, что редкие вспышки Covid-19, связанные с дельта-штаммом, увеличивают риск передачи вируса.
"В зонах со значительной и высокой передачей [вируса] CDS рекомендует полностью вакцинированным людям носить маски в публичных помещениях", - сказала Валенска.
Еще на прошлой неделе CSD защищал свое принятое в мае решение, что вакцинированным людям в большинстве случаев не нужно носить маски в помещениях.
Белый дом во вторник отдал распоряжение своему персоналу снова носить маски, принимая во внимание уровень передачи вируса в Вашинтоне.
Согласно новейшим данным CDC, в 63% из более чем 3200 округов США значительный или высокий уровень передачи коронавируса. Значительный уровень составляет 50-100 случаев Covid-19 в день на 100 000 человек за период семь дней, а высокий уровень - более 100 случаев в день на 100 000 человек за период семь дней.