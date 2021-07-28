Потеря должности из-за письма про Covid-19: работница Госконтроля подала в отставку после нарушения

В конце мая более 100 человек подписали письмо, в котором призвали "положить конец раздробленности общества и отсутствию исчерпывающей информации о вакцинации от Covid-19 и обязать государство взять на себя ответственность". Отметим, что письмо проанализировали в центре расследовательской журналистики Re:Baltica. Там указали, что в документе много неверной и вводящей в заблуждение информации.

Письмо подписала и Лига Крапане, что, как признал LETA государственный контролер Роланд Ирклис, стало причиной его разногласий с ней. В результате Крапане был объявлен выговор.

Государственный контролер не скрывал, что у него были разногласия с Крапане по поводу подписанного ею письма, однако стороны долго не могли договориться по нему - правильно или неправильно было его подписывать. Ирклис предложил согласиться на увольнение. В результате Крапане подала в отставку во вторник, 27 июля. Ирклис добавил, что Крапане не была уволена, а покинула должность в Государственном контроле.

Однако Крапане объяснила LETA, что важно было принять во внимание юридическое основание для ее решения о прекращении работы в Государственном контроле, а именно - она уволилась на основании статьи 100 (пункт 5) Закона о труде, предусматривающей право работника на увольнение, которое, исходя из "соображений морали и справедливости", исключает продолжение трудовых отношений.

"Закон предусматривает существенные обстоятельства, которые не позволяют мне продолжать мои трудовые отношения. В своем уведомлении о расторжении я указала, что эти обстоятельства связаны с подписанием письма, после чего я столкнулась с неуважением и дискриминацией, поскольку выразила свое мнение", - сказала Крапане.

Она также выразила намерение подать в суд на Государственный контроль, если он не отменит два выговора. По словам Крапане, первый выговор был связан с тем, что она подписала письмо, а второй - что позволила прокомментировать этот вопрос представителю СМИ. Крапане подчеркнула, что письмо она подписала как специалист по связям с общественностью, причем во время отпуска, а говорила с представителем СМИ как частное лицо, а не как государственное должностное лицо.

Крапане также раскритиковала оценку государственного контролера ее профессиональной деятельности. По ее словам, если предыдущий государственный контролер Элита Круминя ежегодно оценивала работу начальника отдела по связям с общественностью Госконтроля на 4 балла, то Ирклис оценил ее на 2 балла.

"Я думаю, что это субъективная оценка, основанная на отношении ко мне", - добавила Крапане.

На просьбу прокомментировать принципы и нормативные акты, в соответствии с которыми Государственный контроль оценивает действия Крапане, Ирклис пояснил, что контрольный орган оценивал работу своих сотрудников на основе этического кодекса учреждения, который устанавливает нормы поведения сотрудников внутри и за пределами учреждения.

Крапане в свою очередь признала, что выговоры Госконтроля основывались на внутренних правилах и кодексах и она, проконсультировавшись с юристом, убедилась, что ее право на гражданскую инициативу и свободу выражения мнения было нарушено.