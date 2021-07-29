Чт, 29.07.2021
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Лига Крапане, экс-глава отдела коммуникации Госконтроля

Covid-19 в Балтии: в Литве 380 новых случаев, в Эстонии - 222

ФОТО: Pixabay

За минувшие сутки в Литве были выявлены 380 новых случаев коронавируса, зафиксирована одна смерть от этой болезни, сообщил в четверг, 29 июля, Департамент статистики. В Эстонии выявлено 222 новых случая. 

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 91,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 2,5%.

За минувшие сутки было сделано 6 444 молекулярных теста (ПЦР) и 7718 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 282 039 человек. От коронавируса в Литве скончались 4413 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3119 тестов на коронавирус, из которых 222 или 7,1% оказались положительными. Из новых инфицированных 171 человек (77%) не были вакцинированными, у 11 - курс вакцинации был пройден наполовину. Один человек, инфицированный вирусом, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Среди полностью вакцинированных новые случаи заболевания обнаружили у 40 человек (18%).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 107,8 случая на 100 000 человек.

По положению на утро 29 июля в больницах с Covid-19 находится 37 пациентов.

Одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 630 435 человек, из которых у 556 158 иммунизация завершена.


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