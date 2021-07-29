С воскресенья перестанет работать один из крупнейших центров вакцинации в Латвии

Чтобы возобновить работу максимально эффективно, специалисты центра провели опрос. Согласно полученным данным, основным фактором при выборе места проведения для 43% организаторов мероприятий является наличие технического оборудования для проведения онлайн и "гибридных" мероприятий. Доступ к высокоскоростному Интернету занимает второе место в списке приоритетов.

Галерея: Центр вакцинации Atta Centre

В опросе международной социологической компании Norstat приняли участие более 1000 респондентов, в том числе организаторы латвийских концертов, конференций и мероприятий другого формата. Респонденты отметили, что после пандемии Covid-19 при выборе места основное внимание уделяется наличию профессионального оборудования, позволяющего провести мероприятие в цифровом формате. Для организаторов мероприятий также важны высокоскоростной интернет (31%) и онлайн-мероприятия полного цикла (30%).

"Рынок коммерческих мероприятий кардинально изменился в 2020 году из-за эпидемиологических ограничений. Традиционный формат очных встреч был перенесен в цифровую среду. Учитывая этот факт, мы оборудовали три студии Atta Centre профессиональным аудио, видео и световым оборудованием", - сказала глава Atta Centre Надия Игнасе.