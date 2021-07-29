С воскресенья перестанет работать один из крупнейших центров вакцинации в Латвии
С 1 августа Atta Centre перестанет работать как центр вакцинации и вернется в формат конгрессного комплекса, сообщают представители Atta Centre.
С 1 августа Atta Centre перестанет работать как центр вакцинации и вернется в формат конгрессного комплекса, сообщают представители Atta Centre.
Чтобы возобновить работу максимально эффективно, специалисты центра провели опрос. Согласно полученным данным, основным фактором при выборе места проведения для 43% организаторов мероприятий является наличие технического оборудования для проведения онлайн и "гибридных" мероприятий. Доступ к высокоскоростному Интернету занимает второе место в списке приоритетов.
Галерея: Центр вакцинации Atta Centre
В опросе международной социологической компании Norstat приняли участие более 1000 респондентов, в том числе организаторы латвийских концертов, конференций и мероприятий другого формата. Респонденты отметили, что после пандемии Covid-19 при выборе места основное внимание уделяется наличию профессионального оборудования, позволяющего провести мероприятие в цифровом формате. Для организаторов мероприятий также важны высокоскоростной интернет (31%) и онлайн-мероприятия полного цикла (30%).
"Рынок коммерческих мероприятий кардинально изменился в 2020 году из-за эпидемиологических ограничений. Традиционный формат очных встреч был перенесен в цифровую среду. Учитывая этот факт, мы оборудовали три студии Atta Centre профессиональным аудио, видео и световым оборудованием", - сказала глава Atta Centre Надия Игнасе.
Atta Centre - крупнейший в Балтии многофункциональный центр для проведения конференций, выставок, концертов, спортивных и других мероприятий. Общая площадь бизнес-комплекса составляет 22 700 квадратных метров. В состав комплекса входят 22 конференц-зала, офисный центр, большая автостоянка с зарядными станциями для электромобилей и оборудованная кухня. Одновременно центр может вместить 5 500 человек.