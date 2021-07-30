Павлютс: осенью придется считаться со значительным ростом заболеваемости Covid-19

"Пока что ситуация под контролем, однако я думаю, что в случае худшего сценария заболеваемость может резко вырасти уже в течение ближайших двух недель", - сказал политик, добавив, что "нам надо считаться с тем, что серьезный рост заболеваемости, скорее всего, последует в сентябре".

Кроме того, министр отметил, что по-прежнему не все семейные врачи обеспечивают вакцинацию от Covid-19, он упомянул потенциальное решение, в частности, что "у семейных врачей, имеющих договор с государством, будет обязанность вакцинировать".

На вопрос, какого конкретного эффекта Павлютс ожидает от лотереи для вакцинированных, политик конкретных прогнозов не дал, однако аргументировал, что эффективность всех введенных мероприятий можно измерить только в целом.

Напомним, на внеочередном заседании в пятницу правительство решило передать на рассмотрение в Сейм подготовленный Министерством здравоохранения законопроект о лотерее для вакцинированных, который предусматривает объявить в стране проведение лотереи для привитых от Covid-19 с призовым фондом в 720 000 евро.