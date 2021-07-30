Пт, 30.07.2021
Кроме того, все накопившееся недоверие к государственной власти, возможно, даже частично унаследованное с советских времен. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Павлютс: осенью придется считаться со значительным ростом заболеваемости Covid-19

Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

С возобновлением учебы и большим пребыванием людей в помещениях, дельта-штамм SARS-CoV-2, более заразный, чем предыдущие штаммы, в сентябре и октябре принесет серьезный прирост заболеваемости Covid-19, рассказал журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс, сообщает агентство LETA.

"Пока что ситуация под контролем, однако я думаю, что в случае худшего сценария заболеваемость может резко вырасти уже в течение ближайших двух недель", - сказал политик, добавив, что "нам надо считаться с тем, что серьезный рост заболеваемости, скорее всего, последует в сентябре".

Кроме того, министр отметил, что по-прежнему не все семейные врачи обеспечивают вакцинацию от Covid-19, он упомянул потенциальное решение, в частности, что "у семейных врачей, имеющих договор с государством, будет обязанность вакцинировать".

На вопрос, какого конкретного эффекта Павлютс ожидает от лотереи для вакцинированных, политик конкретных прогнозов не дал, однако аргументировал, что эффективность всех введенных мероприятий можно измерить только в целом.

Напомним, на внеочередном заседании в пятницу правительство решило передать на рассмотрение в Сейм подготовленный Министерством здравоохранения законопроект о лотерее для вакцинированных, который предусматривает объявить в стране проведение лотереи для привитых от Covid-19 с призовым фондом в 720 000 евро.

Общая стоимость проведения лотереи, которую покроет бюджетная программа "Средства на непредвиденные расходы", оценивается в 1,218 миллиона евро. 299 995 евро будет выделено Латвийскому телевидению на продюсирование и освещение программы, посвященной лотерее, 98 000 евро направят на разработку ИТ-системы для розыгрышей призов, 51 000 евро - на рекламную кампанию и 49 000 евро - на услуги аудитора.


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