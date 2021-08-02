МОК просит у Беларуси разъяснений по поводу попыток насильно вывезти спортсменку с Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) попросил Беларусь уточнить информацию о попытках насильно доставить спортсменку Кристину Тимановскую в Минск.
Международный олимпийский комитет (МОК) попросил Беларусь уточнить информацию о попытках насильно доставить спортсменку Кристину Тимановскую в Минск.
В воскресенье, 1 августа, в социальных сетях распространилась информация о том, что тренеры 24-летней легкоатлетки, которая в понедельник должна была стартовать на дистанции 200 метров, решили в срочном порядке увезти ее обратно в Минск.
Спортсменка ранее сообщила на видео в Instagram, что руководство команды без ее ведома внезапно решило, что она должна будет стартовать в эстафете 4х400 метров, вместо двух других спортсменов, которые не могут принять участие в соревнованиях в связи с недостаточным количеством допинг-тестов. Тимановская раскритиковала решение, спросив,
В воскресенье ей велели собирать вещи, чтобы вернуться в Минск рейсом Turkish Airlines из аэропорта Токио Ханэда. Позже в Белорусском олимпийском комитете пояснили, что это было сделано в связи с мнением врачей об "эмоциональном и психическом состоянии" спортсменки, но сама бегунья заявила, что врачи с ней не разговаривали.
"Внимание всей диаспоры в Японии и СМИ - помогите Кристине или позвоните в полицию", - написал в Facebook Белорусский фонд спортивной солидарности, созданный в августе прошлого года.
Тадеуш Гичан, редактор оппозиционного СМИ Nexta, заявил в Twitter, что Тимановская обратилась за помощью в МОК. "На меня оказывают давление, пытаются вывезти меня из страны против моей воли, поэтому я прошу МОК вмешаться", - написала она.
Самолет, на котором должна была лететь Тимановская, вылетел без нее. Спортсменка заявила, что находится в полицейском участке аэропорта, где рассказала полиции, как ее увезли из Олимпийской деревни.
"В настоящее время я в безопасности и решается вопрос о том, где я останусь на ночь", - сказала она Белорусскому фонду спортивной солидарности.
Агентство Reuters со ссылкой на источники в фонде сообщило, что в понедельник спортсменка может подать заявление о предоставлении убежища в Европе, предположительно в Австрии или Германии.