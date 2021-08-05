Рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами в Европе

"Газпром" сократил закачку газа в свои европейские газохранилища

Что за это время изменилось, напоминает Хайко Ломан, так это то, что ФРГ и США договорились не вводить новых санкций против газопровода "Северный поток - 2". Но вот что интересно, отмечает эксперт: это не привело к снижению цен на газ.

Ангела Меркель и Джо Байден обсуждали 15 июля 2021 года в Вашингтоне "Северный поток - 2" ФОТО: Evan Vucci/AP photo/picture alliance

Наоборот: они еще больше выросли, поскольку в конце июля "Газпром" сократил, а в первых числах августа частично прекратил закачку газа в свои европейские ПХГ, а в Хайдахе, по сообщению агентства "Интерфакс", даже приступил к отбору газа, что для этого времени года весьма необычно. К тому же 2 августа российский концерн не стал бронировать на 4-й квартал транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" в Польше и не зарезервировал на тот же период дополнительные объемы прокачки через Украину.

Все это происходит на фоне снижения поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, поскольку основные производители предпочитают сейчас снабжать Азию, где цены на газ, в том числе из-за жары и большого спроса на электроэнергию для кондиционирования воздуха, пока все еще выше взлетевших европейских.

СМИ Германии: Россия намеренно взвинчивает цены на газ

Впрочем, за месяц изменилось и то, что специфическая сбытовая политика "Газпрома", наметившаяся еще в апреле, наконец-то попала в поле зрения уже не только специалистов, но и крупных немецких СМИ, которые до этого были сосредоточены главным образом на коронавирусе, на начавшейся в ФРГ предвыборной кампании, а затем на последствиях разрушительного наводнения.

"Стремительный рост цен: "Газпром" поставляет слишком мало газа?", задается вопросом общественно-правовой информационный портал tagesschau.de. "Газпром" взвинчивает цены на газ", - сообщает своим пользователям специализирующийся на сравнении цен портал check.24 и объясняет это стремлением подчеркнуть значение для снабжения Европы почти готового газопровода "Северный поток - 2".

Крупнейшее в Австрии подземное газохранилище в Хайдахе близ Зальцбурга контролируется "Газпромом" ФОТО: Andrey Gurkov/dw

К аналогичному выводу приходит и экономическая газета Handelsblatt: "Россия намеренно ограничивает поставки газа в Европу. Искусственно создавая дефицит, "Газпром" обеспечивает своему трубопроводному проекту "Северный поток - 2" хорошую стартовую позицию".

Таким образом, затеянную "Газпромом" игру немецкие СМИ восприняли как недвусмысленный сигнал: крупнейший поставщик газа в ЕС, контролирующий примерно 40% рынка, уже нынешней осенью и зимой (начиная с 4-го квартала) твердо намерен снабжать европейских клиентов главным образом по своим двум трубопроводам на Балтике (первый и второй "Северный поток"), сведя до минимума поставки по прежним транзитным маршрутам.

Значительный рост экспорта по газопроводу "Турецкий поток"

Из этого сигнала Евросоюзу, видимо, следует сделать вывод, что надо как можно быстрее выдавать разрешение на полномасштабную эксплуатацию фактически достроенного "Северного потока - 2". Ведь в случае холодной зимы, тем более если она наступит довольно рано, газа при недостаточно заполненных хранилищах может и не хватить. Иными словами, речь, похоже, идет о откровенном давлении со стороны Москвы, хотя к слову "шантаж" немецкие СМИ (пока) не прибегают.

Стамбул, 8 января 2020. Лидеры Болгарии, России, Турции и Сербии дают старт "Турецкому потоку" ФОТО: reuters/U. Bektas

Такая версия происходящего, правда, не стыкуется, на первый взгляд, с сообщением "Газпрома" от 2 августа о том, что с января по июль концерн увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (когда экспорт из-за коронавируса значительно упал). Однако этот прирост обеспечило в значительной мере утроение поставок в Турцию, учетверение продаж в Румынию и значительное увеличение прокачки газа в Сербию, Болгарию и Грецию. Но все это связано с газопроводом "Турецкий поток", обслуживающим Южную Европу в обход Украины.

А сейчас в центре внимания - возможные проблемы обеспечения газом Центральной и Западной Европы, где отопительный сезон начинается существенно раньше и холодная зима куда более вероятна. Впрочем, в отчете "Газпрома" указывается и на рост экспорта в Германию на 42%, но тут основную роль мог сыграть бестранзитный "Северный поток". К тому же не исключено, что "Газпром" включает в свою экспортную статистику продажи европейским клиентам газа из своих ПХГ в Европе, что, кстати, во многом объясняло бы нынешний низкий уровень заполнения газохранилища в Редене и, тем более, начавшийся отбор газа в Хайдахе.

Ввод в строй "Северного потока - 2" связан с длительной юридической процедурой

Как бы то ни было, факт остается фактом: газа в крупнейших западноевропейских ПХГ сейчас рекордно или по крайней мере необычно мало. В этой ситуации расчет "Газпрома" на то, что к их ускоренному заполнению уже в ближайшие месяцы со всей своей мощью подключится "Северный поток - 2", представляется довольно рискованной игрой ва-банк.

Ведь "когда и сколько газа на каких (предварительных) условиях потечет, предсказать трудно", предупреждают эксперты берлинского Фонда науки и политики (SWP) - ведущего немецкого научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. В статье, опубликованной на немецком и английском языках в конце июля после достигнутой Берлином и Вашингтоном договоренности по "Северному потоку - 2", они предупреждают: теоретически разрешение на эксплуатацию газопровода может поступить лишь в феврале 2022 года.

И дело тут не во все еще возможном политическом противодействии проекту со стороны конгресса США или ряда стран Евросоюза, а в чисто юридических процедурах. Ведь принадлежащая "Газпрому" швейцарская компания Nord Stream 2 AG добивается признания ее независимым оператором газопровода. Это нужно для того, чтобы вывести "Северный поток - 2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС, поскольку в противном случае российский концерн сможет использовать мощности газопровода лишь наполовину (только одну из двух ниток). На принятие соответствующего решения и его согласование с Еврокомиссией закон отводит немецкому регулятору, Федеральному агентству по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), многомесячные сроки.

Перспективы нового газопровода: благоприятный и неблагоприятный сценарий

К тому же все еще неясно, кто проведет сертификацию нового газопровода, поскольку в январе норвежская фирма Det Norske Veritas (DNV) из-за санкций США вышла из проекта, напоминают эксперты SWP. Однако они допускают, что "напряженная ситуация на рынке будет способствовать быстрой технической сертификации и скорейшей (предварительной) сдаче в эксплуатацию "Северного потока - 2". Иными словами, они не исключают, что рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами увенчается успехом, и ЕС под давлением обстоятельств (и Москвы) в экстренном порядке даст зеленый свет сразу двум новым ниткам на Балтике.

Трубоукладчику "Фортуна" предстоит в августе достроить газопровод "Северный поток - 2" ФОТО: Jens beuttner/AP/picture aliance

Это был бы самый благоприятный для России сценарий. Но возможны и другие. Самый неблагоприятный для "Газпрома" состоял бы в том, что сформированное после выборов 26 сентября новое правительство Германии примет политическое решение заблокировать проект или объявит мораторий на его ввод в строй, а в Азии упадет спрос на сжиженный газ, и высокие цены в Европе вызовут мощный приток СПГ, в результате чего российский газ потеряет прежнюю долю рынка.

Но возможны и промежуточные сценарии. Например, "Газпром" получает от ФРГ и ЕС разрешение использовать только половину новой трубы. Дальше опять-таки возможны варианты: российский концерн либо в дополнение к одной нитке "Северного потока - 2" срочно бронирует транзитные мощности в Украине и/или Польше, чтобы удовлетворить высокий зимний спрос и поскорее обеспечить надлежащее заполнение европейских ПХГ, либо этого не делает, обрекая рынок Европы на высокие цены, но и повышая тем самым его привлекательность для поставщиков СПГ со всего мира.

Энергетическая безопасность Европы вызывает сомнения

Короче, европейскому рынку газа предстоят по меньшей мере несколько месяцев крайней неопределенности. Эксперты SWP прогнозируют, что "безопасность поставок может стать этой осенью и зимой важной темой". Но это означает, что в Евросоюзе автоматически с новой силой разгорится и дискуссия об энергетическом сотрудничестве с Россией, о степени зависимости от российского газа и, вполне вероятно, о том, не было ли стратегической ошибкой предоставление "Газпрому" в 2014 году контроля над особо крупными газохранилищами в Германии.