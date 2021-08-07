Жара превращает и без того засохшие степи Казахстана в могилу для лошадей

Этим летом на всей территории бывшей советской Средней Азии были зарегистрированы аномально высокие температуры, в некоторых случаях самые высокие за всю историю. По этой причине Казахстан запретил экспорт кормов для животных из страны и призвал искать дополнительную воду у соседей.

Лошадям на полуострове Мангистау негде было пастись, резко выросли цены на сено и ячмень. Некоторые фермеры рвали влажные куски картона, чтобы смешать их с кормом и получить дополнительный объем.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Конина и ферментированное кобылье молоко - основа казахской кухни, а разведение лошадей с верблюдами - традиционное занятие на полуострове.

За последние три года район стал очень бедным. Из-за сильной жары животным не хватает травы. Многие животные истощены, у них видны ребра.

В общей сложности умерло более 1000 лошадей, крупного рогатого скота и овец, и правительство заявило, что отправит в этот район ячмень.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Из-за изменений температуры засуха оказывает сильное влияние на полуостров, так как Каспийское море обмелело.