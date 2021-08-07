Сб, 7.08.2021
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Жара превращает и без того засохшие степи Казахстана в могилу для лошадей

ФОТО: Reuters/ScanPix

Мертвые лошади "разбросаны" по казахстанскому полуострову Мангистау, где из-за сильной засухи животные остались без еды и воды. Это нанесло удар для многих фермеров, сообщает агентство Reuters в пятницу, 6 августа.

Этим летом на всей территории бывшей советской Средней Азии были зарегистрированы аномально высокие температуры, в некоторых случаях самые высокие за всю историю. По этой причине Казахстан запретил экспорт кормов для животных из страны и призвал искать дополнительную воду у соседей.

Лошадям на полуострове Мангистау негде было пастись, резко выросли цены на сено и ячмень. Некоторые фермеры рвали влажные куски картона, чтобы смешать их с кормом и получить дополнительный объем.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Конина и ферментированное кобылье молоко - основа казахской кухни, а разведение лошадей с верблюдами - традиционное занятие на полуострове.

За последние три года район стал очень бедным. Из-за сильной жары животным не хватает травы. Многие животные истощены, у них видны ребра.

В общей сложности умерло более 1000 лошадей, крупного рогатого скота и овец, и правительство заявило, что отправит в этот район ячмень.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Из-за изменений температуры засуха оказывает сильное влияние на полуостров, так как Каспийское море обмелело.

"Есть приливы и течения, но море не достигло прежнего максимального уровня воды за последние 100 лет", - сказал ученый-эколог Оринбасар Тоганов.


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