Пн, 9.08.2021
Я буду работать, говорить правду и бороться с коррупцией. А в каких условиях - из-под домашнего ареста, из тюрьмы, из-за границы - мне кажется, это уже второстепенный вопрос Любовь Соболь
Любовь Соболь

За год количество таксистов резко уменьшилось. Теперь спрос возвращается, а таксисты - нет

Такси в Риге ФОТО: LETA

За последний год с работы в таксомоторных компаниях уволилось около тысячи водителей такси. Председатель правления компании Rīgas Taksometru parks Каспар Муйжниекс сообщает, что в 2018 году на предприятии работало около 300 таксистов, а в настоящее время только 40, пишет в понедельник Latvijas avīze.

Региональный руководитель платформы таксомоторных перевозок Bolt в Латвии Карлис Кезберис говорит, что компания потеряла около пятой части работников, которые работали в августе 2020 года. В настоящее время в Bolt в Латвии работает около 200 водителей.

Представители индустрии такси считают, что может быть ряд причин, почему так много водителей покинуло высокодоходный сектор пассажирских перевозок.

Кезберис считает, что основной причиной ухода таксистов стали введенные правительством ограничения в связи с пандемией. Из-за этих ограничений большая часть населения стала работать удаленно из дома, поэтому количество водителей такси быстро сократилось.

Поскольку до середины мая работы было мало, доходы таксистов упали. Люди ушли на работу в другое место, включая доставку еды, где они могли заработать больше.

По словам Кезбериса, из-за ослабления ограничений спрос на такси быстро увеличился. Но, к сожалению, уволившиеся с работы водители так быстро вернуться не смогли.

В результате в настоящее время наблюдается нехватка такси, клиентам часто приходится ждать дольше обычного, а также считаться с более высокими затратами.


НАВЕРХ
Back