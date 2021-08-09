За год количество таксистов резко уменьшилось. Теперь спрос возвращается, а таксисты - нет

Региональный руководитель платформы таксомоторных перевозок Bolt в Латвии Карлис Кезберис говорит, что компания потеряла около пятой части работников, которые работали в августе 2020 года. В настоящее время в Bolt в Латвии работает около 200 водителей.

Представители индустрии такси считают, что может быть ряд причин, почему так много водителей покинуло высокодоходный сектор пассажирских перевозок.

Кезберис считает, что основной причиной ухода таксистов стали введенные правительством ограничения в связи с пандемией. Из-за этих ограничений большая часть населения стала работать удаленно из дома, поэтому количество водителей такси быстро сократилось.

Поскольку до середины мая работы было мало, доходы таксистов упали. Люди ушли на работу в другое место, включая доставку еды, где они могли заработать больше.

По словам Кезбериса, из-за ослабления ограничений спрос на такси быстро увеличился. Но, к сожалению, уволившиеся с работы водители так быстро вернуться не смогли.