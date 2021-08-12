Реально ли бороться с нелегальной рекламой азартных игр в интернете и на спортивных мероприятиях?

Отмечается, что с быстрым развитием предложений, связанных с азартными играми, лицензированные операторы азартных игр часто используют пробелы в законодательстве или неверные толкования и регистрируют товарные знаки, которые также состоят из полных предложений, слоганов, прямых ссылок на адреса в Интернете, загрузок мобильных приложений и другой информации.

Очень широко рекламируются "спорт-бары", где можно посмотреть спортивные игры и поучаствовать в тотализаторе, чтобы сделать ставку на ту или иную игру. Торговые марки "спорт-бар" и их использование часто регистрируются компаниями, которые не занимаются организацией азартных игр, таким образом пытаясь избежать запрета закона на распространение рекламы среди операторов азартных игр.

Что касается интерактивной рекламы в интернет-среде, то ее контроль может быть реализован в рамках домена ".lv" (с учетом возможностей баннеров, всплывающих окон или спама, когда владелец веб-сайта не может влиять на контент или не знает о его размещении) и в связи со спецификой интернета рекламодатель может быстро перейти на ".com", ".eu", ".net" и другие домены.

В Латвии 13 лицензированных операторов азартных игр, однако половину этого рынка занимают нелегальные (не лицензированные в Латвии) поставщики услуг. Можно ли бороться с рекламой этих поставщиков услуг в Интернете?

"Бороться с рекламой этих поставщиков услуг очень сложно из-за специфики цифровой среды. Цифровая реклама достигает конкретного человека через один из экранов, на которые он смотрит - компьютер или телефон. Поэтому идентифицировать такую ​​рекламу очень сложно. Некоторые рекламные объявления в цифровых СМИ, в том числе незаконные, в настоящее время можно отслеживать с помощью инструмента интернет-мониторинга, предлагаемого Gemius Latvia.

Кроме того, используются новые методы - игры, с помощью обычных телефонных игр предлагаются, казалось бы, невинные азартные игры ",

- поясняет председатель правления Латвийской рекламной ассоциации Байба Лиепиня.

Учитывая, что реклама азартных игр в Латвии запрещена, то же самое относится и к СМИ в интернете. Однако, по словам Лиепини, был случай, когда латвийский сайт спортивных новостей sportacentrs.com был перерегистрирован в другой юрисдикции до того, как были введены ограничения в отношении рекламы азартных игр. На этом портале пользователи заметили рекламу нелицензионных операторов азартных игр в Латвии. По данным Who.is, сайт спортивных новостей зарегистрирован в Новой Зеландии. Все домены других крупных латвийских СМИ зарегистрированы в Латвии.

Дита Циеминя, руководитель отдела мониторинга Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), отмечает, что Совет уполномочен осуществлять мониторинг электронных СМИ, зарегистрированных в Латвии (телевидение, радио, услуги по запросу). NEPLP не контролирует СМИ за пределами юрисдикции Латвии.

"Что касается веб-сайта sportacentrs.com - во время проверки мы указали на необходимость подачи заявки на предоставление услуги по запросу, и в настоящее время готовится необходимая документация", - поясняет Циеминя.

Во время чемпионата мира по хоккею в Риге многие обратили внимание на рекламу на льду, где рекламировался провайдер услуг азартных игр, не зарегистрированный в Латвии. В конце мая Сигне Бирне, глава Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми (IAUI), объявила, что Международная федерация хоккея (IIHF) может быть оштрафована за рекламу нелегального сайта азартных игр в Латвии.

Учитывая, что логотип российской букмекерской конторы "Лига Ставок" был размещен на хоккейном поле и на бортах, информация была отправлена ​​в Латвийскую федерацию хоккея, "Арене Рига", Министерству образования и науки, NEPLP и Центру защиты прав потребителей (PTAC) для оценки, чтобы найти наиболее подходящее решение, не противоречащее латвийскому законодательству.

Возникает вопрос - что делать, если спонсорами спортивного мероприятия, организованного в Латвии, являются не лицензированные в Латвии операторы азартных игр и их размещение, например, на бортах, на самом деле является незаконной рекламой?

"Ничего нельзя сделать со спонсорами крупных мероприятий, потому что таковы условия сделки. Должна была быть ситуация, когда жители Латвии не могли бы получить такие нелицензионные услуги. Поскольку предоставление таких услуг не может быть ограничено тогда, по мнению LRA, необходимо было бы пересмотреть запрет, потому что на самом деле он не работает, а только ставит поставщиков азартных игр, лицензированных в Латвии, в худшее конкурентное положение", - поясняет Лиепиня.

Руководитель отдела мониторинга NEPLP Циеминя, отмечает, что в отношении рекламы, размещаемой на мероприятиях, Закон об электронных СМИ предусматривает исключение: она может быть размещена, если это необходимо для высококачественного освещения спортивного или культурного мероприятия.

"Таким образом, в таких случаях телевизионные программы электронных СМИ могут также отображать товарные знаки и логотипы операторов азартных игр, если для обеспечения высококачественной трансляции мероприятия нельзя объективно избежать такой рекламы.

Однако и в этих случаях NEPLP оценивает, не уделяли ли определенные СМИ, показывая эти товарные знаки, редакционно непропорциональное внимание ", - отмечает Циеминя.

В основных принципах политики в отношении азартных игр и лотереи на 2021-2027 гг. объясняется, что в зарубежном опыте ограничения рекламы азартных игр применяется полный запрет рекламы вплоть до частичного ограничения, предусматривая тщательный контроль, четко определяя содержание, место и время рекламы, а также свободную рекламу азартных игр на различных информационных платформах.

Циеминя заявляет, что при обнаружении возможной рекламы азартных игр NEPLP может возбудить дело о проверке рекламы в соответствии с процедурами, указанными в Законе о рекламе, и в ходе процесса, доказав нарушение, наложить штраф. Также возможно наложить юридическое обязательство прекратить рекламу или исключить определенные элементы из рекламы.

В свою очередь, в практике PTAC время от времени обнаруживалась неприемлемая реклама азартных игр. В большинстве случаев нарушения были исправлены правонарушителями путем добровольных исправительных мер. Статистика за последние 5-6 лет показывает, что штрафы за несанкционированную рекламу азартных игр не применялись.