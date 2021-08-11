Кариньш о строительном картеле: есть риск, что Латвии придется вернуть в фонды ЕС большие суммы

Премьер воздержался от комментариев о причинах, позволивших картелю возникнуть и развиваться, и поблагодарил Совет по конкуренции и сотрудничавшие с ним службы за расследование и доведение дела до конца.

На вопрос, может ли существование такого картеля повлиять на шансы Латвии в дальнейшем претендовать на финансирование ЕС, премьер-министр ответил, что определенный риск существует и его сейчас анализирует Министерство финансов.

"Либо это может быть риск с деньгами, которые нашим налогоплательщикам придется возвращать Европе, либо риск сокращения средств в будущем",

- сказал Кариньш, добавив, что возмущение налогоплательщиков в таком случае будет совершенно оправданным.

Он признал, что существование картеля, по всей видимости, не только искусственно увеличило стоимость конкретных строительных проектов, но и затруднило приток инвестиций в страну, поэтому существует риск того, что Латвия и ее честные предприниматели могут получить в дальнейшем меньше денег на развитие. "Мягко говоря, это совершенно непростительно, и я думаю, что будет много уголовных дел и жалоб от потерпевших на тех, кто злоупотреблял закупками", - сказал Кариньш.

Как сообщалось ранее, участники картеля строительных предприятий, раскрытого Советом по конкуренции (СК), участвовали по крайней мере в 70 закупках на общую сумму 686 989 991 евро.

Крупнейшими среди них были закупки по строительству эстрады в Межапарке, Нового Рижского театра, Вентспилсской музыкальной средней школы и концертного зала "Латвия", Латвийского национального художественного музея, дворца культуры "Зиемельблазма". В свою очередь среди крупнейших частных заказов были закупки по строительству торгового центра Akropole, торгового центра Alfa и логистического комплекса Rimi.

Десять из входивших в картель компаний СК оштрафовал на общую сумму 16 652 927,4 евро.

В их число входят ООО Skonto būve, ООО Latvijas energoceltnieks, ООО Velve, ООО Arčers, ООО Rere būve, ООО Re&Re, ООО RBSSKALS būvvadība, ООО Abora, AО LNK Industries и ООО Merks. Компания RBSSKALS būvvadība уже ликвидирована, поэтому штраф ей не начислялся.