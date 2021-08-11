Ср, 11.08.2021
Я считаю, что в Беларуси произошла революция, в сознании людей прежде всего. Валерий Цепкало, белорусский государственный деятель
Валерий Цепкало, белорусский государственный деятель

К Латвии приближаются ливни и грозы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вечером в среду, 11 августа, а также днем и ночью в четверг​​ во многих местах Латвии будет дождь, в некоторых местах он ожидается сильным с грозой, следует из последнего прогноза синоптиков.

Осадки больше затронут центральную и восточную часть страны. Локально ожидается временное затопление низовий.

Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы ветер станет порывистым.

Температура воздуха ночью опустится до +12..+17 градусов, днем ​​воздух прогреется до +18..+23 градусов.

В Риге ожидается дождь, возможны сильные ливни с грозами. Температура воздуха ночью опустится до +15 градусов, днем ​​поднимется до +20 градусов. Медленный ветер сменится умеренным северо-западным ветром.

Галерея: Гроза в Риге

Галерея: Ливень в Риге 


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