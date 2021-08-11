Ср, 11.08.2021
Огромная сумма непонятно за что. Янис Рейрс, министр финансов о тестах на Covid-19 для школьников
Янис Рейрс, министр финансов о тестах на Covid-19 для школьников

Новый учебный год: какие изменения ждут школы в Эстонии и что будут делать с невакцинированными учителями?

Лийна Керсна. ФОТО: Sander Ilvest

На внеочередном заседании комиссии Рийгикогу по социальным вопросам в среду министр образования и науки Эстонии Лийна Кесна подтвердила, что учителя без ковид-паспортов будут проходить регулярное тестирование, также государство рекомендовало рассредоточить учеников в школах, при этом следует избегать перевода детей на продолжительное дистанционное обучение, пишет Rus.Postimees.

По словам Керсна, на прошлой неделе правительство приняло принципиальные решения, как сохранить школы как можно более открытыми, основываясь на имеющихся научных знаниях и рекомендациях международных организаций, пишет Postimees.

Керсна заявила, что продолжительное дистанционное обучение отрицательно сказывается на успеваемости, психическом здоровье и подвижности детей. Так, почти половина учеников отметили, что их подвижность при обучении на дому существенно уменьшилась, а многие также заявили, что они сыты всем этим по горло.

"В дополнение к положительным моментам дистанционное обучение, безусловно, имело важные отрицательные стороны", - сказала Керсна.

По ее словам, основная международная позиция - для того, чтобы учеба оставалась открытой, надо обеспечить вакцинацию коллектива школы и общества в целом. "В настоящее время 72 процента всех сотрудников учебных заведений в Эстонии вакцинированы по крайней мере одной дозой. В семи из 15 уездов вакцинированы более 80 процентов работников общеобразовательных учреждений, а в других уездах этот показатель превышает 70 процентов", - отметила Керсна, добавив, что единственным исключением является Ида-Вирумаа, где этот показатель составляет 59 процентов.

Темп вакцинации среди детей и молодежи в настоящее время самый быстрый. Сейчас 47,1 процента 16-17-летних получили защитную инъекцию, а среди 12-15-летних этот показатель - более 31 процента, и, по словам Керсна, необходимо учитывать, что возможность вакцинации детей открылась только в конце июня.

В Вильяндимаа, Рапламаа и Харьюмаа вакцинированы почти половина подростков в возрасте 16-17 лет, а в Тартумаа - почти 60 процентов. Соответствующие показатели для 12-15-летних ниже, например, в Ида-Вирумаа всего 11 процентов, в других уездах - в районе 20 процентов.

По словам Керсна, государство пыталось поддерживать образовательные учреждения, чтобы в как можно большем количестве школ была бы возможность для вакцинации. "Во время учебы мы начнем сотрудничать со школьными медсестрами и Больничной кассой, чтобы и дальше была возможность вакцинироваться в школе", - сказала Керсна.

Тестирование раз в неделю 

Во многих странах, чтобы школы оставались открытыми, массово используется экспресс-тестирование. "В Эстонии мы приняли принципиальное решение, что те учителя, которые не получили защитную инъекцию по разным причинам и у которых нет ковид-паспорта, должны один раз в неделю сдавать тест. Это будет происходить в сотрудничестве с Департаментом здоровья до конца года, когда государство будет обеспечивать учебные заведения необходимыми тестами, а затем уже посмотрим", - сказала Керсна. Она добавила, что это касается общеобразовательных и дошкольных учреждений, занятий по интересам, а также высших учебных заведений.

По словам Керсна, рассредоточение также является важной профилактической мерой, и в пятницу министерство разошлет образовательным учреждениям более подробные инструкции о том, как организовать школьную жизнь осенью. Например, для детей младшего возраста рекомендуется использовать так называемую работу в пузырях, т.е. следует создавать определенные группы, которые находятся вместе в течение дня и особо не контактируют с другими группами. "Мы категорически не рекомендуем отправлять детей на дистанционное обучение", - подчеркнула Керсна.

Рекомендация носить маску в учебных заведениях будет для тех, у кого нет covid-паспорта.

По словам Керсна, также важно уделять внимание вентиляции в школах и измерению CO2. Министр напомнила, что правительство выделило 30 миллионов евро из дополнительного бюджета местным самоуправлениям для дополнительных инвестиций, и 53 процента местных самоуправлений использовали эти деньги для улучшения вентиляции в школах. "Мы также отправим более подробные инструкции тем школам, которые не имеют хорошей вентиляции, о том, как улучшить ситуацию", - сказала Керсна, добавив, что в 250 из 800 учебных заведений есть система вентиляции, которая не отвечает современным требованиям.

Правительство также решило в образовательных учреждениях ввести упрощенные меры самоизоляции для несовершеннолетних. Это означает, что если в школе обнаруживается зараженный, он уходит в самоизоляцию, и выясняются его близкие контакты, которых проверяют дважды. Если чей-то тест окажется положительным, его тоже отправят на карантин, а другие смогут продолжить учебу в школе.


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