Новый учебный год: какие изменения ждут школы в Эстонии и что будут делать с невакцинированными учителями?

Темп вакцинации среди детей и молодежи в настоящее время самый быстрый. Сейчас 47,1 процента 16-17-летних получили защитную инъекцию, а среди 12-15-летних этот показатель - более 31 процента, и, по словам Керсна, необходимо учитывать, что возможность вакцинации детей открылась только в конце июня.

В Вильяндимаа, Рапламаа и Харьюмаа вакцинированы почти половина подростков в возрасте 16-17 лет, а в Тартумаа - почти 60 процентов. Соответствующие показатели для 12-15-летних ниже, например, в Ида-Вирумаа всего 11 процентов, в других уездах - в районе 20 процентов.

По словам Керсна, государство пыталось поддерживать образовательные учреждения, чтобы в как можно большем количестве школ была бы возможность для вакцинации. "Во время учебы мы начнем сотрудничать со школьными медсестрами и Больничной кассой, чтобы и дальше была возможность вакцинироваться в школе", - сказала Керсна.

Тестирование раз в неделю

Во многих странах, чтобы школы оставались открытыми, массово используется экспресс-тестирование. "В Эстонии мы приняли принципиальное решение, что те учителя, которые не получили защитную инъекцию по разным причинам и у которых нет ковид-паспорта, должны один раз в неделю сдавать тест. Это будет происходить в сотрудничестве с Департаментом здоровья до конца года, когда государство будет обеспечивать учебные заведения необходимыми тестами, а затем уже посмотрим", - сказала Керсна. Она добавила, что это касается общеобразовательных и дошкольных учреждений, занятий по интересам, а также высших учебных заведений.

По словам Керсна, рассредоточение также является важной профилактической мерой, и в пятницу министерство разошлет образовательным учреждениям более подробные инструкции о том, как организовать школьную жизнь осенью. Например, для детей младшего возраста рекомендуется использовать так называемую работу в пузырях, т.е. следует создавать определенные группы, которые находятся вместе в течение дня и особо не контактируют с другими группами. "Мы категорически не рекомендуем отправлять детей на дистанционное обучение", - подчеркнула Керсна.

Рекомендация носить маску в учебных заведениях будет для тех, у кого нет covid-паспорта.

По словам Керсна, также важно уделять внимание вентиляции в школах и измерению CO2. Министр напомнила, что правительство выделило 30 миллионов евро из дополнительного бюджета местным самоуправлениям для дополнительных инвестиций, и 53 процента местных самоуправлений использовали эти деньги для улучшения вентиляции в школах. "Мы также отправим более подробные инструкции тем школам, которые не имеют хорошей вентиляции, о том, как улучшить ситуацию", - сказала Керсна, добавив, что в 250 из 800 учебных заведений есть система вентиляции, которая не отвечает современным требованиям.