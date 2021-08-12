Чт, 12.08.2021
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Леонид Калниньш о нежелающих вакцинироваться военнослужащих

Прививка в общественном транспорте? NVD рассказывает о выездной вакцинации от Covid-19

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Ссылаясь на информацию о вакцинации против Covid-19 в общественном транспорте, руководитель общественных отношений Отдела проекта вакцинации NVD Инга Васильева сообщила порталу Apollo.lv, что вакцинация против Covid-19 не будет проводиться в общественном транспорте. Для этих целей будет использоваться специальные автобусы.

C середины сентября вместо вакцинации людей в общественном транспорте намерены ввести специально оборудованные автобусы для вакцинации.

Вакцинация будет проводиться в общественном транспорте - автобусах. На данный момент было обследовано 58 микрорайонов Риги, из которых выездная вакцинация запланирована на 54 остановках в 39 микрорайонах.

Где будет проходить?

Выездную вакцинацию планируют осуществить в следующих микрорайонах: Бишумуйжа, Чиекуркалнс, Берини, Иманта, Золитуде, Межапарк, Тейка, Зиепниеккалнс, Румбула, Даугавгрива, Ильуциемс, Саркандаугава, Петерсала/Андрейсала, Яунциемс, Вецмилгравис, Скансте, Браса, Гризинкалнс, Авоты, Пурвциемс, Центр, Мангальсала, Югла, Межциемс, Кенгарагс, Дрейлини, Московский форштадт, Берги, Дарзини, Дарзциемс, Шкиротава, Браса, Болдерая, Агенскалнс, Салас, Засулаукс/Шампетерис, Дарзциемс, Плявниеки.

Места выбраны исходя из рекомендаций представителей микрорайонов - в местах, где ежедневно проживает много людей, а также легко припарковать общественный транспорт: парковки торговых центров, рыночные площади, зоны отдыха и т. д. В каждом транспорте планируется быть не менее одной медицинской бригады, которая сможет обслуживать в среднем 200 человек в день.

Время работы

Рабочие часы для выездной вакцинации будут с 7 утра, когда люди идут на работу, и примерно до 9 вечера. Планируется проводить 2-3 часа в каждом пункте, а затем переходить к следующему. В течение дня планируется посетить 3-4 района Риги. На это планируется потратить 169 364 евро.


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