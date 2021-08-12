Прививка в общественном транспорте? NVD рассказывает о выездной вакцинации от Covid-19

C середины сентября вместо вакцинации людей в общественном транспорте намерены ввести специально оборудованные автобусы для вакцинации.

Вакцинация будет проводиться в общественном транспорте - автобусах. На данный момент было обследовано 58 микрорайонов Риги, из которых выездная вакцинация запланирована на 54 остановках в 39 микрорайонах.

Где будет проходить?

Выездную вакцинацию планируют осуществить в следующих микрорайонах: Бишумуйжа, Чиекуркалнс, Берини, Иманта, Золитуде, Межапарк, Тейка, Зиепниеккалнс, Румбула, Даугавгрива, Ильуциемс, Саркандаугава, Петерсала/Андрейсала, Яунциемс, Вецмилгравис, Скансте, Браса, Гризинкалнс, Авоты, Пурвциемс, Центр, Мангальсала, Югла, Межциемс, Кенгарагс, Дрейлини, Московский форштадт, Берги, Дарзини, Дарзциемс, Шкиротава, Браса, Болдерая, Агенскалнс, Салас, Засулаукс/Шампетерис, Дарзциемс, Плявниеки.

Места выбраны исходя из рекомендаций представителей микрорайонов - в местах, где ежедневно проживает много людей, а также легко припарковать общественный транспорт: парковки торговых центров, рыночные площади, зоны отдыха и т. д. В каждом транспорте планируется быть не менее одной медицинской бригады, которая сможет обслуживать в среднем 200 человек в день.

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