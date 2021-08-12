Фото ⟩ В Эстонии BMW на скорости 200 км/ч врезался в дерево и развалился пополам: водитель в тяжелом состоянии

ДТП произошло сегодня в 4:50 на 11-м километре дороги Кяэсла - Карала - Лонне-теэ. На призыв о помощи отреагировали спасатели и скорая помощь, пишет Saarte hääl.

"Чуть позже попросили также помощи полицейского патруля, так как на месте происшествия выяснилось, что на крутом повороте автомобиль BMW съехал с дороги и угодил в дерево", - сказал руководитель патрульной службы Курессаареского полицейского участка Матис Сикк.

Водитель был в машине один: 28-летнему мужчине удалось самому позвонить в центр тревоги, но чтобы вызволить его из искореженного автомобиля, понадобилась помощь спасателей.

Скорая помощь доставила водителя, получившего серьезные травмы, в больницу. Позже вертолетом его отправили в Таллинн. Согласно первоначальным данным, у Матиса Сикка есть основание полагать, что причиной случившегося могла стать не соответствующая условиям скорость. На фотографиях видно, что в момент ДТП стрелка спидометра остановилась на 200 км/ч.