Фото ⟩ Убиты шестеро, включая нападавшего: в Великобритании произошел первый шутинг за 11 лет

По информации DW, среди погибших был также ребенок.

Правоохранительные органы охарактеризовали это как "серьезный инцидент с огнестрельным оружием".

Полиция Девона и Корнуолла объявила о "критическом инциденте" в районе Кихем, но позже заявила, что он не считается связанным с терроризмом.

Полиция и другие службы экстренной помощи отреагировали на сообщения о стрельбе в жилом районе недалеко от доков.

По словам одного из очевидцев, мужчина, вооруженный полуавтоматическим оружием, выбил дверь одного из жилых домов и открыл огонь по находившимся внутри матери и дочери. После этого он попытался скрыться с места происшествия, пробежал через парк за домом и застрелил там еще двух человек, гулявших с собаками.

"Две женщины и двое мужчин погибли на месте происшествия", - заявила полиция утром в пятницу, 13 августа. "Другой мужчина, который считается виновным в преступлении, также скончался на месте происшествия".

В полиции добавили, что женщина, которой была оказана медицинская помощь на месте происшествия, позже скончалась в больнице.

"Считается, что все они скончались от огнестрельных ранений", - заявили в полиции Девона и Корнуолла.

Пока неизвестно, как были связаны между собой стрелок и его жертвы, и многие детали инцидента до сих пор не выяснены.

Мотивы действий стрелка устанавливаются. "Полиция подчеркивает, что это не связано с терроризмом", - добавила полиция, отметив, что никаких других лиц, связанных с преступлением, более не разыскивалось. Министр внутренних дел страны Прити Пател назвала произошедшее "шокирующим".

Шутинги в Великобритании

Стрельба с человеческими жертвами является редкостью в Великобритании, где большинство полицейских не вооружены. Юго-запад Англии, где расположен Плимут, является популярным местом отдыха и известен как тихая часть страны.

Плимут является домом для крупнейшей военно-морской базы в Западной Европе с атомными подводными лодками и большими военными кораблями.