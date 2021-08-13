В пятницу - снова лето! Что обещают синоптики?
В пятницу, 13 августа, в Латвии ожидается небольшая облачность, местами пройдет непродолжительный дождь, обещают синоптики.
В пятницу, 13 августа, в Латвии ожидается небольшая облачность, местами пройдет непродолжительный дождь, обещают синоптики.
Ветер будет слабым, умеренным с запада, а на солнце воздух прогреется до +20...+25 градусов.
В Риге температура достигнет +24 градусов, дожди маловероятны. Будет дуть легкий ветер с запада.
Погодные условия определяются антициклоном.