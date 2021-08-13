Пт, 13.08.2021
О всех странах, где происходят военные конфликты, так или иначе говорят в ЧВК Вагнера сами солдаты: "А вот бы туда полететь, а вот бы то". Потому что каждая страна, где дается контракт, - это деньги. Естественно, если нет контракта и будешь сидеть [в запасе], - нет денег бывший боец ЧВК "Вагнер"
бывший боец ЧВК "Вагнер"

В пятницу - снова лето! Что обещают синоптики?

Лето. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В пятницу, 13 августа, в Латвии ожидается небольшая облачность, местами пройдет непродолжительный дождь, обещают синоптики.

Ветер будет слабым, умеренным с запада, а на солнце воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге температура достигнет +24 градусов, дожди маловероятны. Будет дуть легкий ветер с запада.

Погодные условия определяются антициклоном.


НАВЕРХ
Back