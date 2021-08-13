Ведущие онлайн-торговые центры Балтии и Финляндии объединяются под одним названием. Чего ждать клиентам?

"Начиная работу под флагом PHH Group, мы продолжаем ранее запланированный процесс слияния групп. Никаких изменений в названиях локальных э-платформ и интернет-магазинов, находящихся под руководством группы, пока не планируется", - указывает Дайнюс Люлис, руководитель PHH Group.

В июне этого года инвесторы частного капитала Mid Europa Partners объединили самые популярные компании интернет-торговли четырех стран: 220.lv и Xnet.lv в Латвии, Pigu.lt в Литве, Kaup24.ee и Hansapost.ee в Эстонии, а также Hobbyhall.fi в Финляндии.

Изменения для клиентов

Одним из ближайших заметных изменений для клиентов станет миграция товаров между э-платформами группы в Латвии и Эстонии. "Мы планируем, что весь ассортимент товаров, имеющихся в латвийском интернет-магазине Xnet.lv, примерно 220 000 единиц, будет доступен покупателям торгового центра в интернете 220.lv уже в ближайшем будущем", - указывает Люлис.

Эстонский торговый центр в интернете Kaup24.ee в данный момент пополняется товарами из интернет-магазина Hansapost.ee. А уже в скором времени ассортимент продуктов от Hobby Hall будет доступен и покупателям в Литве.

PHH Group в настоящее время готовится открыть финский рынок интернет-торговли для литовских, латвийских и эстонских продавцов. "Уже второй год подряд торговые центры в интернете группы служат воротами в интернет-торговлю для малого и среднего бизнеса.

Поскольку рынок Финляндии в три раза больше, чем рынок Балтии, его открытие может стать большим скачком для тех продавцов, которые только начинают развивать свой бизнес в сфере э-коммерции",

- указывает Люлис.

По его словам, главная цель PHH Group - усилить для клиентов три важных фактора покупок: предлагать самый широкий ассортимент, самую быструю доставку и лучшие цены.