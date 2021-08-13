Непривитые должны будут соблюдать самоизоляцию по возвращении из 24 европейских стран

Самоизоляцию не привитым от коронавируса необходимо соблюдать после въезда в Латвию из Испании, Кипра, Монако, Франции, Исландии, Андорры, Ирландии, Греции, Португалии, Нидерландов, Сан-Марино, Дании, Мальты, Эстонии, Бельгии, Литвы, Финляндии, Швейцарии, Люксембурга, Италии, Норвегии, Швеции, Австрии и Словении.

Требование соблюдать самоизоляцию не относится к въезжающим из Лихтенштейна, Хорватии, Чехии, Германии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши и Ватикана.

Порог "зеленого" списка в Латвии составляет 75 случаев Covid-19 на 100 000 жителей.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения в Латвии составляет 49,3 случая.

Лица, у которых есть сертификат Covid-19, не должны соблюдать правила самоизоляции при въезде в Латвию из любой страны ЕС и ЕЭЗ, включенной в зеленый или желтый список.

В настоящее время у Кипра и Испании самые высокие кумулятивные показатели заболеваемости Covid-19 - 930,6 и 603,6 случая соответственно. В Литве этот показатель составляет 202,5 случая, в Эстонии - 203,1 случая.

Самые низкие кумулятивные показатели заболеваемости Covid-19 в Ватикане и Польше - 0 и 5,1 случая на 100 000 населения соответственно.