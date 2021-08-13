Видео ⟩ В Эстонии стало популярным видео фонтана. Он струился прямо из пола в супермаркете Rimi

Сильные дожди в Тарту принесли за собой столько воды, что канализационная система города не выдержала. Газета Tartu Postimees писала, что лестница на улице Китсас "превратилась" в водопад.

Различные фото и видео с ущербом, который нанес дождь, до сих пор можно найти в социальных сетях.

Ролик, на котором было видно, как из туалета ресторана Entri вырывается фонтан, набрал большую популярность в социальных сетях.