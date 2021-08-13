Сб, 14.08.2021
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Пресс-секретарь группировки Талибан

Видео ⟩ В Эстонии стало популярным видео фонтана. Он струился прямо из пола в супермаркете Rimi

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Tiktok video

Совсем недавно в Эстонии прошли проливные дожди, от которых пострадали крупные города - Таллинн и Тарту. Местами проливные дожди открывали довольно ужасные виды.

Сильные дожди в Тарту принесли за собой столько воды, что канализационная система города не выдержала. Газета Tartu Postimees писала, что лестница на улице Китсас "превратилась" в водопад.

Различные фото и видео с ущербом, который нанес дождь, до сих пор можно найти в социальных сетях.

Ролик, на котором было видно, как из туалета ресторана Entri вырывается фонтан, набрал большую популярность в социальных сетях.

Популярность также приобрело видео, на котором фонтан из воды струился прямо из пола в супермаркете Rimi.

@tasya.janvarskaya

##дождь##rimi##estonia🇪🇪

♬ оригинальный звук - tasya.janvarskaya

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