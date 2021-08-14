"Навальный: Заклятый враг Путина, будущее России?". Европейские политологи написали биографию оппозиционера

В обоих миллионниках, несмотря на всю разницу между ними, пришедшее в политику на волне митингов 2011-2012 гг. поколение столкнулось со скепсисом оппозиционеров и правозащитников старой школы.

Именно это поколение стало основой движения, которое построила команда Навального. В 2017 году, когда после выхода фильма "Он вам не Димон" протесты прошли в 154 российских городах, для их организации уже не потребовались координационные советы, где встречались бы заслуженные активисты и новички, пишут авторы. Было создано новое движение, на основе которого возникли штабы Навального в регионах.

"Таким образом, не будет преувеличением сказать, что эти протесты ознаменовали рождение нового поколения активистов в России", - пишут политологи.

Они вообще показывают глубокий интерес к поискам российских зумеров, в том числе часто цитируют интервью с его представителями от рядовых волонтеров из провинции до локальных знаменитостей вроде студента и фигуранта "московского дела" Егора Жукова.

И дважды приводят слова популярной у протестной молодежи песни рэпера Face: "Быть против власти - не значит быть против родины".

Кто кого использует? О сторонниках Навального

Политологи разбирают данные соцопросов, рассказывают личные истории волонтеров и даже анализируют профили в соцсетях, пытаясь ответить на вопрос: кто поддерживает Навального и готов идти на конфликт с окружением и властью, выходя на митинги или работая в его штабах?

Это люди разного достатка и частого разного возраста, а вовсе не "богатые дети", как утверждают их оппоненты, пишут авторы. Несовершеннолетние составили только пятую часть среди участвовавших в соцопросах сторонников Навального.

Они тут же поясняют, что "сторонник Навального" - это очень условный термин. В книге приводятся интервью с волонтерами и работниками штабов, в которых лейтмотивом проходит временный характер их союза с Навальным, и многие "сторонники" говорят, что не поддерживают пункты его программы, но считают эти разногласия вторичными перед лицом авторитарной системы.

"Для большинства [сторонников], их политические цели стоят на первом месте, а Навальный, который может их достичь, - на втором", - пишут авторы книги, - Это не столько про него, сколько вызов Путину, "Единой России", и авторитарной системе, которая ставит знак равенства между Путиным и Россией".

Реальность не только опровергает, но и переворачивает тезис о том, что Навальный якобы использует молодежь в борьбе за власть, пишут политологи.

На деле, считают авторы книги, еще непонятно, кто кого больше использует.

Кремль против Навального или шаг к диктатуре