Понедельник станет самым теплым днем на следующей неделе; возможны грозы

Ночью в стране будет преимущественно облачно. Ночью и утром на побережье Курземе возможны кратковременные дожди. Температура воздуха упадет до +9...+14 градусов, местами на побережье - до +17 градусов. Юго-западный ветер станет слабее.

В понедельник в Курземе возможны грозы, а во второй половине дня проливные дожди ожидаются также в центральной части страны. Местами возможны сильные грозы - с ливнем, градом, ветром и даже бурей.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. В восточных регионах страны осадков не ожидается.