Понедельник станет самым теплым днем на следующей неделе; возможны грозы
В понедельник температура воздуха в Латвии поднимется до +21...+26 градусов, и это будет самый теплый день следующей недели, прогнозируют синоптики.
В понедельник температура воздуха в Латвии поднимется до +21...+26 градусов, и это будет самый теплый день следующей недели, прогнозируют синоптики.
Ночью в стране будет преимущественно облачно. Ночью и утром на побережье Курземе возможны кратковременные дожди. Температура воздуха упадет до +9...+14 градусов, местами на побережье - до +17 градусов. Юго-западный ветер станет слабее.
В понедельник в Курземе возможны грозы, а во второй половине дня проливные дожди ожидаются также в центральной части страны. Местами возможны сильные грозы - с ливнем, градом, ветром и даже бурей.
Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. В восточных регионах страны осадков не ожидается.
Завтра в Риге будет переменная облачность, гроза более вероятна в понедельник вечером. Слабый или умеренный юго-западный ветер перейдет в южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, днем достигнет +25 градусов.