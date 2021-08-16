В Даугавпилсе возобновлено кризисное пособие в связи с Covid-19

До конца года декларированные в Даугавпилсе лица, чей доход резко снизился в результате распространения Covid-19, имеют возможность обратиться в социальную службу для получения ежемесячного пособия в размере 150 евро. Получатели пособия на детей в возрасте до 18 лет имеют возможность получить дополнительно 50 евро за каждого ребенка, находящегося на попечении.

За первые шесть месяцев года социальная служба города зарегистрировала 89 заявлений на получение пособий в кризисной ситуации, связанной с Covid-19. Из них 81 человек получил пособие на общую сумму 12 150 евро. В свою очередь самоуправлению выделена целевая дотация на покрытие расходов в размере 50%.

Для лиц, ухаживающих за детьми до 18 лет, размер пособия был увеличен на 50 евро в месяц на каждого ребенка. На сегодняшний день пособие по уходу за детьми выплачено 54 лицам в размере 2700 евро, а государство полностью покрыло расходы по целевой дотации.

Для кого будет рассчитано пособие?

Кризисное пособие, связанное с распространением Covid-19, предоставляется домохозяйству или отдельному лицу в семье, у которых значительно снизился или утрачен доход из-за распространения коронавируса в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года, если человек по не зависящим от него обстоятельствам не может самостоятельно удовлетворить основные потребности и нуждается в материальной помощи.

Пособие не предоставляется, если лицо прекратило трудовые отношения по собственному желанию.

Что необходимо сделать, чтобы получить пособие?

Для получения пособия необходимо подать заявление в социальную службу с приложением документов, обосновывающих необходимость пособия.