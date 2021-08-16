Видео ⟩ В России затопило санаторий с детьми с инвалидностью. Они оказались без электричества и воды

"Черноморскую зорьку" начало затапливать 13 августа. Администрация тогда сделала плотину из мешков с песком, однако из-за низкого качества конструкции она не помогла сдержать воду, рассказал приехавший в санаторий Сергей Громов.

Другая приехавшая рассказала, что из-за наводнения в жилых корпусах пропал свет: единственный генератор обеспечивал электричеством только столовую. Родители использовали мобильные телефоны в качестве фонариков, из-за чего те быстро разрядились. К тому же, в корпусах было холодно и отсутствовала горячая вода.

Проблемой стало и отсутствие горячего питания. Столовая продолжала работать, однако доставка еды в корпусы не была организована. В столовой не было контейнеров, поэтому родители брали с собой только ту еду, которую могли сложить в пакет.

Также, затопившая санаторий вода смешалась с канализационными водами, и у некоторых детей, по информации СМИ, появились признаки ротавирусной инфекции.

Всего, по данным издания "Мой район", в санатории на момент наводнения находились около 100 жителей Санкт-Петербурга - это дети с инвалидностью и их родственники.

Видео: Ситуация в санатории "Черноморская зорька"

Из-за отсутствия электричества родители также не могли связаться с родственниками, экстренными службами и властями. Администрация санатория, по словам приехавших, на звонки не отвечала. В группе санатория в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация, что дети вернулись в корпуса, "чуть измочив ножки" и были обеспечены горячим питанием.