Казакс: латвийская экономика выбирается из ямы, но риски Covid-19 сохраняются

"Сейчас видно, что латвийская экономика выбирается из ямы. Настроение и предприятий, и домохозяйств с апреля значительно улучшилось. За исключением отдельных отраслей, которые напрямую затрагивает пандемия Covid-19, в целом мы в плюсах. Поэтому можно сказать, что экономика восстанавливается, рост есть, но слабыми остаются некоторые сектора", - сказал глава центрального банка.

Будущее, по словам Казакса, очень сильно зависит от распространения Covid-19. Если распространение вируса будет обширным и потребуются дополнительные ограничения, это потянет экономику вниз.

В то же время он напомнил, что это не первая волна пандемии, а третья, в некоторых местах - уже четвертая, поэтому экономика постепенно приспосабливается. "Это не проходит безболезненно, но экономика адаптируется, находит новые пути, другие решения, поэтому влияние Covid-19 постепенно становится меньше. По статистике заболеваемости мы видим, что удельный вес случаев смерти снижается. Я также надеюсь, что все больше людей прививается, потому что это способ если не избежать самого заболевания, то сделать его как можно менее болезненным и для себя, и для экономики", - сказал Казакс.

Говоря о возможной новой волне Covid-19, руководитель Банка Латвии отметил, что это, скорее всего, будет означать более широкие ограничения.

"Сектора, которые уже и так пострадали больше всего, то есть те, что связаны с человеческими контактами - туризм и сфера услуг, это вновь загонит в большие минусы. Прочие сектора, где личный контакт людей не так важен, где обеспечена широкая вакцинация и поэтому не приходится закрывать заводы, могут показать достаточно хорошие результаты. То есть ситуация в экономике будет разная - некоторые сектора замрут, а другие продолжат развиваться и расти, хотя и медленнее", - сказал Казакс.

Что касается прогнозов роста внутреннего валового продукта (ВВП), то с учетом вакцинации и надеждой на то, что осенью ограничения будут не такими обширными, Банк Латвии сохраняет прогноз в этом году в размере 3,3%. В свою очередь в следующем году, принимая, что крупных вспышек Covid-19 не будет, в экономику Латвии поступят европейские деньги, будет продолжаться реализация таких крупных проектов, как "Rail Baltica", а предприятия будут смелее инвестировать и тратить, рост будет гораздо более быстрым и достигнет 6,5%.

"Таким образом, базовый сценарий для Латвии в ближайшие годы - очень оптимистичный. А главным негативным фактором, которого следует остерегаться, остается распространение Covid-19",

- сказал руководитель центрального банка.