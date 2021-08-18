Учеба во время Covid-19: школы смогут сами определять организацию процесса обучения

Она отметила, что в каждой школе должен быть установлен и согласован с самоуправлением определенный порядок, чтобы ученики, их родители и сотрудники образовательного учреждения знали, как действовать в конкретных ситуациях, связанных с Covid-19. Также директора школ должны регулярно оценивать ситуацию в школе и классах, чтобы обеспечить качество процесса обучения.

При необходимости руководство школы по согласованию со школьным советом и учредителем учебного заведения будет иметь право принимать решения об использовании масок всеми, кто участвует в процессе обучения, включая тех, кто был вакцинирован или переболел коронавирусом.

Министр признала, что могут возникать ситуации, когда руководство школы, исходя из соображений здоровья и эпидемиологической безопасности, будет принимать решение об удаленном обучении в одном или нескольких классах в течение определенного периода времени.

Минобразования войдет в положение школы, если школа решит проводить обучение удаленно продолжительностью до двух недель из-за высокого риска распространения Covid-19. Если школа проводит обучение удаленно в течение трех или четырех недель, Минобразования свяжется со школой для оказания ей поддержки со стороны министерства, чтобы помочь вернуться к процессу очного обучения.

Муйжниеце напомнила, что в школах еженедельно будут проводиться плановые тесты слюны, чтобы отслеживать тенденции заболеваемости Covid-19. К каждой школе прикреплена лаборатория, откуда школа получила инструкции по тестированию. В свою очередь привлечение лабораторий и определение алгоритмов тестирования обеспечивает Минздрав.

В случаях, когда по какой-либо причине ученик не смог посетить школу во время еженедельного тестирования, учебное заведение согласует с лабораторией другой вариант, когда и как учащийся может сдать тест. При этом министр подчеркнула, что тесты, проводимые в образовательных целях, будут относиться только к учебному процессу, в том числе к обучению по интересам. Школьные тесты не могут быть использованы для сферы развлечений.

Оценивая ситуацию с Covid-19 в школе, ее руководство сможет при необходимости менять количество тестов в неделю. Тестирование будет оплачиваться из государственного бюджета как для учащихся, так и для преподавателей. Тестирование не будет применяться к тем, кто сможет предъявить сертификат вакцинации от Covid-19 или сертификат перенесенного заболевания. Министр подчеркнула, что наиболее эффективным способом обеспечения полной безопасности является вакцинация против вируса, поэтому она продолжает призывать всех, кто может быть вакцинирован, сделать это.

Муйжниеце сообщила, что в настоящее время у Министерства образования и науки имеется 300 000 масок, приобретенных ранее. В то же время была запрошена поддержка Латвийского союза самоуправлений, чтобы определить количество масок, доступных в самоуправлениях, а также ведутся переговоры с Министерством обороны о новых закупках масок.

Министр подчеркнула, что приоритетами для детей являются очное обучение и здоровье. Достичь этого планируется с помощью разработанной школой процедуры, о которой информируются все, кто вовлечен в школьную среду, а также с помощью общих средств коммуникации. Кроме того, необходимо будет поддерживать ковид-безопасную среду на регулярной основе путем проветривания помещений, соблюдения дистанции, еженедельного тестирования или вакцинации против вируса. Важно, чтобы дети использовали чистые маски для лица и соблюдали гигиену, например, регулярно мыли и дезинфицировать руки.