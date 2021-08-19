Видео ⟩ Пьяный на велосипеде: что точно не стоит говорить полицейским

Полицейские решили остановить велосипедиста. Однако через мгновение он не удержал равновесие и упал с велосипеда. Когда он уже встал на ноги, к нему обратились сотрудники полиции с просьбой предъявить документ, удостоверяющий личность, или назвать личные данные. Заметно пьяный велосипедист утверждал, что не ехал на велосипеде, а просто катил его рядом. Также игнорировались просьбы предъявить документ, удостоверяющий личность, или указать личные данные в устной форме.

Во время беседы велосипедист стал утверждать, что ему внезапно стало плохо. Вследствие этого полицейские вызвали на место происшествия сотрудников службы экстренной медицинской помощи. Как позже выяснилось, нарушитель необоснованно запросил медицинскую помощь.

Вскоре после этого к месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которым мужчина продолжал утверждать, что не ехал на велосипеде. Убежденный, что муниципальная полиция не зафиксировала нарушение на камеру, мужчина указал, что только в том случае, если сотрудники правоохранительных органов покажут ему запись о нарушении, он согласится сдать алкотест.

Спустя мгновение сотрудники Рижской муниципальной полиции представили видеозапись с камеры, но нарушитель продолжал настаивать на том, что ничего не нарушал. Все просьбы сотрудников правоохранительных органов сдать алкотест на месте были отклонены. В связи с этим сотрудники Государственной полиции возбудили административную процедуру об отказе в проведении алкотеста.