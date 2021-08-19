Чт, 19.08.2021
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Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Торговый центр Titāniks выкупят для строительства Rail Baltica за 8 миллионов евро

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

По взаимному соглашению сторон в четверг подписан договор купли-продажи за 8,282 млн евро земельного участка и находящейся на нем многоэтажной автостоянки, где в настоящее время находится также торговый центр Titāniks, для нужд строительства объектов железнодорожной магистрали Rail Baltica. Об этом агентству LETA сообщила представитель SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Рита Воронкова.

Процесс отчуждения собственности был существенно осложнен тем фактом, что на объекте недвижимости на улице Прагас, 2 происходила коммерческая деятельность.

Стороны договорились, что собственник объекта предприятие SIA Spēks-R сможет сообщить о возможных убытках после отчуждения недвижимого имущества и прекращения коммерческой деятельности, связанных с досрочным расторжением действующих договоров аренды, представив доказательства, подтверждающие наличие убытков и их размер.

Как отметил председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис, данное соглашение является подтверждением того, что справедливое решение можно найти даже при отчуждении особо сложных объектов, сотрудничая и активно вовлекая владельца объекта в переговоры.

Данная территория необходима для строительства центральной транспортной развязки Риги в рамках проекта Rail Baltica. Процесс отчуждения недвижимости велся с 2017 года.

Согласно данным Firmas.lv, компания Spēks-R в 2020 году работала с оборотом в размере 527 112 евро и убытками в размере 8,204 млн евро.

Предприятие зарегистрировано в 1997 году, ее уставной капитал составляет 8,775 млн евро. Собственниками компании являются девять частных лиц - Надежда Кудряшова (23,72%), Миндаугас Мирский (17,81%), Херманис Ливенс (16,33%), Диана Белянчук (10,86%), Роман Вдовин (9,87%), Лев Амирханян (7,92%). ), Максим Вдовин (5,93%), Элан Мирский (5,93%) и Байба Светлана Розенберга (1,62%).

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной магистрали европейского стандарта от Таллина до границ Польши и Литвы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку с европейской колеей (1435 мм) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Ожидается, что стоимость Rail Baltica составит 5,8 млрд евро, включая ветку между Каунасом и Вильнюсом. Часть затрат будет покрыта за счет средств Европейского союза. Планируется, что движение поездов по Rail Baltica начнется в 2026 году.

Для нужд строительства инфраструктуры Rail Baltica в Рижском аэропорту и районе Центрального вокзала будет отчуждено более 100 объектов недвижимости, в том числе торговый центр Titāniks. Центр будет снесен, а вместо него на этом месте будет разбит сквер.


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