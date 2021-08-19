Торговый центр Titāniks выкупят для строительства Rail Baltica за 8 миллионов евро

Процесс отчуждения собственности был существенно осложнен тем фактом, что на объекте недвижимости на улице Прагас, 2 происходила коммерческая деятельность.

Стороны договорились, что собственник объекта предприятие SIA Spēks-R сможет сообщить о возможных убытках после отчуждения недвижимого имущества и прекращения коммерческой деятельности, связанных с досрочным расторжением действующих договоров аренды, представив доказательства, подтверждающие наличие убытков и их размер.

Как отметил председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис, данное соглашение является подтверждением того, что справедливое решение можно найти даже при отчуждении особо сложных объектов, сотрудничая и активно вовлекая владельца объекта в переговоры.

Данная территория необходима для строительства центральной транспортной развязки Риги в рамках проекта Rail Baltica. Процесс отчуждения недвижимости велся с 2017 года.

Согласно данным Firmas.lv, компания Spēks-R в 2020 году работала с оборотом в размере 527 112 евро и убытками в размере 8,204 млн евро.

Предприятие зарегистрировано в 1997 году, ее уставной капитал составляет 8,775 млн евро. Собственниками компании являются девять частных лиц - Надежда Кудряшова (23,72%), Миндаугас Мирский (17,81%), Херманис Ливенс (16,33%), Диана Белянчук (10,86%), Роман Вдовин (9,87%), Лев Амирханян (7,92%). ), Максим Вдовин (5,93%), Элан Мирский (5,93%) и Байба Светлана Розенберга (1,62%).

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной магистрали европейского стандарта от Таллина до границ Польши и Литвы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку с европейской колеей (1435 мм) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Ожидается, что стоимость Rail Baltica составит 5,8 млрд евро, включая ветку между Каунасом и Вильнюсом. Часть затрат будет покрыта за счет средств Европейского союза. Планируется, что движение поездов по Rail Baltica начнется в 2026 году.