Рынок труда стабильно восстанавливается после ограничений в связи с пандемией

По сравнению со вторым кварталом прошлого года уровень безработицы уменьшился на 0,7 процентных пункта, а количество безработных было на 10,1 тысячи или на 12,1% ниже, чем во втором квартале прошлого года, когда Латвию наиболее ощутимо затронула вспышка Covid-19. Последние данные Государственного агентства занятости показывают, что в июле и в августе, в период после окончания срока пособий по простою, уровень безработицы в Латвии продолжал снижаться, и спад был даже более стремительным, чем в предыдущие месяцы.

Уровень зарегистрированной безработицы, который в конце июня уменьшился до 7,4%, к середине августа снизился уже до 6,9%, а количество безработных за это время уменьшилось на 5,4 тысячи или 8,0%. Имеющиеся данные не свидетельствуют о том, что пандемия Covid-19 и установленные для борьбы с болезнью ограничения оказали длительное негативное влияние на рынок труда. Если посмотреть по регионам, где от вспышки Covid-19 больше всего пострадали преимущественно базирующиеся в Риге отрасли услуг, уровень безработицы начал возвращаться к докризисным минимумам.

Количество занятых в народном хозяйстве жителей во втором квартале было на 3,4% или 30,5 тысячи меньше, чем год назад, однако уже с июля, с уменьшением ограничений из-за Covid-19 и поддержки по простою, большинство людей вернулось на рынок труда в качестве работников.

Данные Государственной службы доходовпоказывают, что уже в июне количество работающих, которые платят обязательные взносы государственного социального страхования, было на 3,4% больше, чем год назад, и, насчитывая 826,5 тысячи работников, практически вернулось к уровню 2018–2019 года.

Прогнозируется, что и в последующие кварталы ситуацию на рынке труда продолжит определять восстановление экономического развития, и

отрасли экономики будут работать во все более полном объеме. Продолжится снижение уровня безработицы, и возобновится рост количества занятого в народном хозяйстве населения. Согласно разработанным Министерством финансов в начале июня прогнозам макроэкономических показателей, уровень безработицы в 2021 году составит 7,9%, что будет меньше прошлогодних 8,1%. В свою очередь количество занятого населения в целом за год может быть на 1,1% меньше, чем в 2020 году, за счет роста количества занятых в последние кварталы года частично компенсируя время, проведенное в простое в первом полугодии.