Чт, 19.08.2021
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Роман Протасевич, бывший главред NEXTA

Прогноз погоды на пятницу. Чего ждать?

ФОТО: Pexels

В пятницу, 20 августа, в Латвии будет переменная облачность, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Юго-западный ветер слегка утихнет - до медленного и умеренного. Ночью на побережье, а днем и в других частях страны ожидаются порывы со скоростью 9-14 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит +9...+14 градусов, на побережье - до +16. Днем температура поднимется до +17...+21 градуса.

В столице в пятницу между облаками иногда будет проглядывать солнце, сильных осадков не ожидается. Ночью при слабом ветре с юго-запада температура опустится до +12...+13 градусов. Днем ожидается умеренный юго-западный ветер, температура поднимется до +20 градусов.


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