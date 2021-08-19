Прогноз погоды на пятницу. Чего ждать?

Юго-западный ветер слегка утихнет - до медленного и умеренного. Ночью на побережье, а днем и в других частях страны ожидаются порывы со скоростью 9-14 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит +9...+14 градусов, на побережье - до +16. Днем температура поднимется до +17...+21 градуса.