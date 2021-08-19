Прогноз погоды на пятницу. Чего ждать?
В пятницу, 20 августа, в Латвии будет переменная облачность, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 20 августа, в Латвии будет переменная облачность, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Юго-западный ветер слегка утихнет - до медленного и умеренного. Ночью на побережье, а днем и в других частях страны ожидаются порывы со скоростью 9-14 метров в секунду.
Минимальная температура ночью составит +9...+14 градусов, на побережье - до +16. Днем температура поднимется до +17...+21 градуса.
В столице в пятницу между облаками иногда будет проглядывать солнце, сильных осадков не ожидается. Ночью при слабом ветре с юго-запада температура опустится до +12...+13 градусов. Днем ожидается умеренный юго-западный ветер, температура поднимется до +20 градусов.