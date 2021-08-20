Казакс: Латвия не готова к тому, как экономику изменят требования климатической нейтральности

"Она кардинально изменит и экономику Латвии, и всего мира, и мы к этому пока не готовы. Мне кажется, что Латвия не совсем понимает, насколько обширными будут эти изменения - этого не осознают ни государственный, ни частный сектор", - сказал президент центрального банка.

По словам Казакса, в Латвии на это по-прежнему смотрят односторонне, рассматривая изменения с точки зрения сокращения расходов, а не перспектив получения доходов. "Достижение климатической нейтральность - это ведь не только расходы. Изменение бизнес-модели может привести и к прибыли - вопрос лишь в том, на какой мы стороне. Являемся ли мы государством, которое пытается сократить расходы, или государством, которое продает технологии, навыки и на этом зарабатывает? При этом прибыль ведь не мешает думать о сокращении расходов", - сказал Казакс.

Он подчеркнул, что изменения будут огромными.

"Готовы ли мы к этому как экономика? Однозначно нет!

Мы, конечно, можем уменьшать свои расходы, чтобы изменения не были такими болезненными и мы сохранили свою конкурентоспособность. А можем генерировать дополнительные доходы, изобретая различные новые технологии и продавая их другим", - сказал глава Банка Латвии.