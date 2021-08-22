О грустном: кажется, метеорологическая осень уже наступила

Метеорологическая осень уже началась 18 августа на наблюдательных станциях в Алуксне, Гулбене, Мадоне, Скривери и Зосены.

Весьма вероятно, что на многих других наблюдательных станциях, как и

по всей стране стране в целом, метеорологическая осень наступит 22 августа.

Она начинается после того, как минимум пять дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет ниже +15 градусов.

Многолетние наблюдения показывают, что на Алуксненской и Видземской возвышенностях метеорологическая осень обычно начинается примерно 20 августа, а позже всего - в первые дни сентября - осень наступает уже и на побережье открытого моря. В прошлом году метеорологическая осень на большей части территории Латвии началась в конце августа, а в Даугавпилсе и Риге только 17 сентября, в некоторых же местах на побережье - и того позже.

В ближайшие дни и ночи температура воздуха в стране понизится еще на несколько градусов. Ожидается, что в среду в Латвию с северо-запада придет зона осадков, а местами в западной и центральной частях страны пойдут сильные дожди.

Во второй половине следующей недели в Латвию с востока поступит уже чуть более теплый воздух. Ночью станет теплее, однако из-за облачности и дождя температура днем может держаться ниже +15 градусов.