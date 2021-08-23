"Белорусские нефтепродукты попали под санкции, и всё": транзитная отрасль озабочена уменьшением грузопотока

По его словам, действующая процедура в отношении белорусских компаний предусматривает, что латвийским компаниям разрешается работать только в рамках существующих договоров, но нельзя заключать новые.

"Например, нефтепродукты - у нескольких латвийских терминалов другой альтернативы нет. Мы знаем, что Россия уже несколько лет назад сократила потоки в Латвию, а теперь и белорусские нефтепродукты попали под санкции, и всё", - сказал Ландманис.

Исполнительный директор напомнил, что в прошлом портовая транзитная отрасль возлагала большие надежды на белорусские грузы.

"Раньше мы ездили, пытались укрепить отношения, но сейчас все это поставлено на паузу. Нет поддержки и в том, как мы могли бы изменить это направление", - сказал Ландманис, добавив, что пропускная способность терминалов высока, а такого количества грузов энергоресурсов, как было раньше, больше нет.

У предпринимателей нет финансирования для изменения своего вида деятельности, и отрасль пытается кооперироваться и думать об общих стратегиях развития. С Минсообщения достигнута договоренность, что предприятия представят собственные концепции дальнейшего развития, и эти планы позже будут совместно обсуждаться.