Пн, 23.08.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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"Белорусские нефтепродукты попали под санкции, и всё": транзитная отрасль озабочена уменьшением грузопотока

Рижский порт ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Транзитная отрасль с опасениями следит за санкциями против Беларуси, которые еще сильнее уменьшают грузопоток через порты Латвии, заявил агентству LETA исполнительный директор "Балтийской ассоциации - транзит и логистика" Ивар Ландманис.

По его словам, действующая процедура в отношении белорусских компаний предусматривает, что латвийским компаниям разрешается работать только в рамках существующих договоров, но нельзя заключать новые.

"Например, нефтепродукты - у нескольких латвийских терминалов другой альтернативы нет. Мы знаем, что Россия уже несколько лет назад сократила потоки в Латвию, а теперь и белорусские нефтепродукты попали под санкции, и всё", - сказал Ландманис.

Исполнительный директор напомнил, что в прошлом портовая транзитная отрасль возлагала большие надежды на белорусские грузы.

"Раньше мы ездили, пытались укрепить отношения, но сейчас все это поставлено на паузу. Нет поддержки и в том, как мы могли бы изменить это направление", - сказал Ландманис, добавив, что пропускная способность терминалов высока, а такого количества грузов энергоресурсов, как было раньше, больше нет.

У предпринимателей нет финансирования для изменения своего вида деятельности, и отрасль пытается кооперироваться и думать об общих стратегиях развития. С Минсообщения достигнута договоренность, что предприятия представят собственные концепции дальнейшего развития, и эти планы позже будут совместно обсуждаться.

Как сообщалось, за первые семь месяцев этого года в латвийских портах было обработано 23,327 миллиона тонн грузов, что на 10,6% меньше, чем за соответствующий период 2020 года.


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