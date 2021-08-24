Видео ⟩ Найдено более 3,5 миллиона ввезенных контрабандой сигарет

В августе 2021 года сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции СГД провели процессуальные действия в соответствии с предварительной оперативной информацией и информацией, предоставленной Таможенным управлением СГД о возможной незаконной контрабанде табачных изделий.

В ангаре в Рижском районе был обнаружен груз с арболитовыми блоками, в котором было спрятано 3 541 800 штук сигарет NZ GOLD с акцизными марками Республики Беларусь.

Во время обыска было изъято: 1,8 грамма марихуаны, шприцы и упаковки с остатками наркотиков, наличные деньги на сумму 1098 евро, электрические приборы, которые могут иметь стратегическое значение, удостоверения личности (ID-карты) различных лиц с PIN-кодами электронной подписи, мобильные телефоны, ноутбуки, акцизные марки и другие предметы, относящиеся к уголовному производству, которые будут проанализированы в ходе досудебного расследования.

Видео: Изъятие наркотиков

В Департаменте налоговой и таможенной полиции СГД было возбуждено уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 190 Уголовного закона, за незаконный ввоз товаров, подлежащих таможенному оформлению, на таможенную территорию Латвийской Республики, а также частью первой статьи 253 о хранении наркотических средств без цели их применения.

Задержаны три человека. Один из них признан подозреваемым и к нему применена мера, не связанная с лишением свободы; статус двух других в уголовном производстве - лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело.