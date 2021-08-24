Министр финансов обещает не повышать налоги
Несмотря на ожидаемое увеличение государственного долга в 2022 году, министр финансов Янис Рейрс пообещал социальным партнерам не повышать налоги.
Несмотря на ожидаемое увеличение государственного долга в 2022 году, министр финансов Янис Рейрс пообещал социальным партнерам не повышать налоги.
На заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству во вторник, 24 августа, представители Минфина сообщили, что в бюджете 2022 года государственный долг планируется увеличить до 50,9% от валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с планируемыми в этом году 49,6% от ВВП.
Как указал Минфин, в результате увеличения госдолга фискальное пространство бюджета будет расширено или будут найдены дополнительные средства в размере 300 млн евро для покрытия различных расходов. План министерства предусматривает сокращение государственного долга до уровня ниже 50% от ВВП к 2024 году.
В свою очередь Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) считает, что государственный долг можно повышать, если таким образом решается вопрос повышения зарплат в ряде секторов.
Президент ЛКРД Виталий Гаврилов поинтересовался, не станет ли увеличение государственного долга причиной задуматься о повышении налогов, на что министр финансов Янис Рейрс ответил, что в контексте бюджета на 2022 год никаких налоговых изменений не планируется.
Сегодня Кабинет министров рассмотрит вопросы, связанные с бюджетом на 2022 год. Министры заслушают подготовленную Минфином информацию о базовых расходах в 2022-2024 гг., результатах пересмотра расходов, запросах министерств и независимых учреждений для приоритетных мер в 2022-2024 гг.
Согласно расчетам Минфина, в 2022 году расходы консолидированного государственного бюджета составят 11,886 млрд евро, что на 833 млн евро больше, чем прогнозировалось ранее. Общие налоговые поступления в бюджет в 2022 году запланированы в размере 10,225 млрд евро, что на 236 млн евро больше, чем планировалось.
Министерства дополнительно запрашивают из бюджета 1,68 млрд евро на первоочередные меры, но в настоящее время дополнительные расходы на следующий год оцениваются в 300 млн евро, а дефицит бюджета запланирован на уровне 3,8% от ВВП.
По данным Минфина, в результате пересмотра расходов министерства найдены дополнительные финансовые ресурсы в размере 172,3 млн евро на 2022 год.
Из них большую часть, или 101,7 млн евро планируется направить на финансирование приоритетов министерств, а остальные 70,6 млн евро - на другие приоритеты.
В конце этого года государственный долг прогнозируется на уровне 49,6% от ВВП или 15,56 млрд евро, а в конце 2022 года может достичь 50% от ВВП или 17,015 млрд евро.