Министр финансов обещает не повышать налоги

На заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству во вторник, 24 августа, представители Минфина сообщили, что в бюджете 2022 года государственный долг планируется увеличить до 50,9% от валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с планируемыми в этом году 49,6% от ВВП.

Как указал Минфин, в результате увеличения госдолга фискальное пространство бюджета будет расширено или будут найдены дополнительные средства в размере 300 млн евро для покрытия различных расходов. План министерства предусматривает сокращение государственного долга до уровня ниже 50% от ВВП к 2024 году.

Социальные партнеры правительства поделились своими мыслями о планах по увеличению госдолга. По мнению Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД), государственный долг не должен превышать 50% от ВВП.

В свою очередь Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) считает, что государственный долг можно повышать, если таким образом решается вопрос повышения зарплат в ряде секторов.

"Мы готовы обсуждать уровень государственного долга на уровне 50,3% или 50,4% от ВВП, чтобы люди не покидали страну из-за низкой заработной платы", - сказал глава организации Эгилс Балдзенс.

Президент ЛКРД Виталий Гаврилов поинтересовался, не станет ли увеличение государственного долга причиной задуматься о повышении налогов, на что министр финансов Янис Рейрс ответил, что в контексте бюджета на 2022 год никаких налоговых изменений не планируется.

Сегодня Кабинет министров рассмотрит вопросы, связанные с бюджетом на 2022 год. Министры заслушают подготовленную Минфином информацию о базовых расходах в 2022-2024 гг., результатах пересмотра расходов, запросах министерств и независимых учреждений для приоритетных мер в 2022-2024 гг.

Согласно расчетам Минфина, в 2022 году расходы консолидированного государственного бюджета составят 11,886 млрд евро, что на 833 млн евро больше, чем прогнозировалось ранее. Общие налоговые поступления в бюджет в 2022 году запланированы в размере 10,225 млрд евро, что на 236 млн евро больше, чем планировалось.

Министерства дополнительно запрашивают из бюджета 1,68 млрд евро на первоочередные меры, но в настоящее время дополнительные расходы на следующий год оцениваются в 300 млн евро, а дефицит бюджета запланирован на уровне 3,8% от ВВП.

По данным Минфина, в результате пересмотра расходов министерства найдены дополнительные финансовые ресурсы в размере 172,3 млн евро на 2022 год.

Из них большую часть, или 101,7 млн евро планируется направить на финансирование приоритетов министерств, а остальные 70,6 млн евро - на другие приоритеты.