Генерал в отставке: американцы ушли, потому что им все надоело

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал в отставке, депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс.

Выдержки из беседы:

- Вы много раз были в Афганистане, а именно - 11. Возможно ли там навести порядок?

- Честно говоря, если бы там можно было навести порядок, американцы бы оттуда не ушли.

И не пришли бы в Афганистан 20 лет назад.

- Почему вывод американских войск завершился таким скомканным финалом?

- Тут надо вспомнить историю Афганистана. Афганцы воюют безостановочно уже 30 лет - с тех пор, как в декабре 1979 года туда вторглись советские войска и устроили там бойню, затянувшуюся на девять лет. Они и там пытались насадить социализм.

До декабря 1979 года Афганистан был довольно европейским государством. Я, правда, этого не видел.

Застал только руины после вторжения советских войск.

- Почему же США много лет спустя повторили в Афганистане ошибки СССР?

- Советские войска покинули Афганистан в 1989 году. После этого на горизонте вновь обозначились молодые талибы, установившие крайне жесткий исламский режим. Исламисты объявили своим главным врагом США, следствием чего стали события 11 сентября. Для американцев это уже было слишком.

Президент Буш потребовал от правительства Афганистана изолировать от власти «Аль-Каиду» и террористическую организацию Талибан, и, по сути, началась война. США и НАТО ставили целью нормализовать жизнь в Афганистане.

- Цель достигнута?

- Успехи есть и были.

- Скомканный финал - это тоже успех?

- В этом афганцы сами виноваты. Сейчас мы имеем 3,7 миллиона беженцев, в первую очередь - это проевропейски настроенные афганцы, а у власти - Талибан.

Почему это произошло? Это и для нас полная неожиданность. Прошлое правительство без всякого боя и сопротивления отдало земли и населенные пункты Талибану. В Афганистане - сложная внутриполитическая обстановка, борьба племен. Самое воинственное из них - пуштуны.

К тому же наши войска (силы НАТО и США - прим.ред.) были намного меньше, чем в советское время, когда там находилась 40-я армия, где-то 100-120 тысяч солдат.

Почему американцы ушли? Надоело! 20 лет были там, вложили 2 триллиона долларов, а подвижек немного.

Очевидно, что никаких особых успехов не достигнуто.

- Огромные вложения и усилия оказались напрасными?

- Оглядываясь назад, можно сказать и так. Действия США были безуспешными.

О выводе союзных войск из Афганистана впервые заговорил уже Трамп, а Байден решил это продолжить. США ставили своей задачей - полностью уйти из Афганистана этой осенью.

Бесперспективное это дело. Так считают все страны Запада. Пусть афганцы сами разбираются!

- Готова ли Европа к принятию потока беженцев из Афганистана?

- Евросоюз готов принять только часть беженцев - тех, кто сотрудничал со странами Запада. Они будут распределены по всей Европе и США. Всего насчитывается 3,7 миллиона афганских беженцев.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: чем обусловлен скомканный финал в Афганистане? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Hansmark ФОТО: Herman-Erik Isop

Экс-командующий войсками Эстонии посещал Афганистан 11 раз. Возможно ли, по его оценке, навести там порядок?

Почему США повторили ошибки СССР?

Готова ли Европа к принятию потока беженцев из Афганистана?

Насколько эта ситуация чревата проблемами в Средней Азии?

Отразится ли происходящее на России?

В чью сторону качнутся туркмены, таджики и киргизы?

Возможно ли возвращение США в Афганистан в ближайшее время?