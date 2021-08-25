Передача: В понедельник на железной дороге погиб мужчина. Возможно, это был депутат Кузьмин

В Дзирциемсе, напротив дома по улице Тапешу, 46, местные жители стали свидетелями неприятных событий. Они вспоминают, что вечером компания молодых людей заметила вдалеке мужчину, который спешил через железнодорожные рельсы, тогда как приближался локомотив.

Мужчина спешил. Чуть позже подростки заметили, что его голова и тела - лежат отдельно.

"Он бежал. Бежал именно к нему. Девочки говорят, что осознанно.

Они прибежали, увидели, что все плохо и вызвали полицию. Приехала криминальная полиция. Я просила, какой возраст у него был? Они ответили, что около 30 лет", - рассказала местная жительница.

Прибывшие на место ответственные службы получили подтверждение, что мужчина погиб, и, скорее всего, смерть наступила незамедлительно. Локомотив после инцидента остановился почти на месте столкновения, это означает, что скорость не была большой.

Неофициально передаче Degpunktā известно, что погибший - депутат Рижской думы Александр Кузьмин. Местные жители в публикациях СМИ опознали своего соседа.

"Он здесь живет, я его знаю. Наш сосед. Из того дома, мы его очень хорошо знаем", - указали местные жители.

Факт трагедии не отрицает и коллега Кузьмина Мирослав Митрофанов, однако он от подробных комментариев отказался. Он выразил соболезнования всем близким.